Grupo terraplanista afirma que Chile “no existe” y que los chilenos “son actores”

"¿Creen ustedes que Chile sea un país real? Yo nunca he estado en Chile y no conozco a nadie que haya estado en Chile”, indicó el usuario" de un grupo de usuarios en España, quienes afirman que la tierra es plana.

Los grupos conspirativos en redes sociales no son un fenómeno nuevo, pero si sus disparatadas teorías para intentar negar realidades demostradas por la ciencia, como por ejemplo la efectividad de las vacunas o negar que la tierra es redonda.

Los Beatles nunca existieron, hay chips de nanotecnología en las vacunas que captan ondas 5G, entre otras, son algunas de las ideas que han propuesto estos grupos, a lo que ahora se suma la curiosa creencia de un grupo de terraplanistas españoles, quienes consideran que la tierra es plana y como “prueba” indican que Chile no existe.

“He estado viendo este documental de Chile y cada vez tengo mas claro que chile no existe. Si se fijan bien las casas parecen de cartón y las personas se nota que son actores porque incluso a veces miran a camera. ¿Creen ustedes que Chile sea un país real? Yo nunca he estado en Chile y no conozco a nadie que haya estado en Chile”, indicó el usuario.

“He visto algunas fotos, pero seguramente sean CGI. De toda la vida me han enseñado mapas de Chile, explicado que era un país de Sudamérica, pero en mi investigación he descubierto que todo el que habla de que ha estado en Chile no puede demostrado. ¿Qué Opinan?”, agregó.

El grupo realmente existe en Facebook, tal como otros varios grupos con semejantes creencias que existen también en Chile e incluso en Antofagasta. El acceso es restringido, pero algunos usuarios han logrado ingresar conociendo las ideas que allí se promueven.

No es primera vez que terraplanistas niegan la existencia de otros países, como una forma de intentar probar que la tierra es plana.

Según recoge La Vanguardia, hace tres años, otro grupos de conspiraciones sostuvo que Finlandia era un país inventado.

“Finlandia sería en realidad un país inventado por Japón y Rusia en la Primera Guerra Mundial para que los japoneses pudiesen pescar a sus anchas en el mar Báltico desde Rusia sin ningún tipo de repercusión internacional”, indicaron.

“El resto de países lo habría mantenido en secreto y habrían hecho de Finlandia un “país modelo”, con la mejor educación, sistema sanitario, leyes de igualdad de género, alfabetismo envidiable, ni un problema político ni corrupción, libertad de prensa”, agregaron.

Anteriormente, otros grupos terraplanistas también afirmaron que Australia no existiría y que sería un invento de Gran Bretaña.

En redes sociales la disparatada idea de este grupo de españoles ha provocado bromas y memes al respecto, por ejemplo quienes recordron que Chile fue quien eliminó a España del mundial de fútbol de Brasil. Otros le recordaron que lo mismo pensaba Pedro de Valdivia, hasta que conoció al pueblo Mapuche y le enseñó quien manda en el cono sur.

Me carga cuando tratan de desconocer nuestro bello País, como prueba te envío imagen satelital de la Plaza de Armas de la Capital, Santiago. pic.twitter.com/tZofTbObc4 — Lissette (@lcarvajalf) August 13, 2021