“Disco de Oro”: Paloma Mami celebra hito histórico en la música latina

A solo dos meses de haber debutado con su álbum “Sueño de Dalí”, la cantante nacional logró conquistar a Estados Unidos y alcanzar la certificación de Disco de Oro por su increíble debut. Este hito histórico marca un antes y después en la carrera de la cantante, que decidió marcharse del país para lograr sus metas y sueños en suelos extranjeros.

Este increíble suceso marcará la historia de la música latina, ya que Paloma, gracias a su álbum compuesto por canciones como “Que Wea”, “Traumada” y “I Love Her”, es la primera cantante en lograr algo así.

Esta certificación fue otorgada por las altas ventas del disco y por superar los 260 millones de reproducciones en las distintas plataformas de streaming. Además, la latina recibió un gran reconocimiento por este álbum, debido a que no contuvo ninguna colaboración, lo que demuestra aún más su popularidad en el extranjero.

La artista, a través de su Twitter oficial, agradeció a todos sus fans por el apoyo que le han dado desde su debut. “Gracias, gracias, gracias. A todxs que fueron parte de este proyecto, a mis fanaticxs que me bancan no importa qué. Y a todxs que simplemente aprecian el arte y vieron mi visión. Me puse un reto y lo cumplí”, expresó.

Por último, es importante reconocer y recordar que “Sueños de Dalí” encuentra entre los 25 mejores álbumes latinos según Billboard. Por el momento resta esperar a los próximos proyectos que saque Paloma Mami.