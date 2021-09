Por pedir cédula de identidad: Dueño de botillería fue agredido con un machete

El pasado 08 de septiembre el programa de televisión Mega Noticias exhibió un video que muestra cómo un botillero fue atacado por clientes, tras pedirles que presentaran su carnet de identidad para acreditar que eran mayores de edad y así poder venderles bebidas alcohólicas.

Esto debido a que los locatarios de botillerías o locales que vendan alcohol, tienen la obligación de exigir la documentación que acredite la mayoría de edad, sin importar la apariencia de los clientes, luego de que entrara en vigor la nueva Ley de Alcoholes el pasado 06 de agosto 2021.

Esta normativa regula la publicidad que incentiva el consumo de alcohol y que obliga mostrar el carnet de identidad o cualquier documento de identificación para comprar y adquirir bebidas alcohólicas. Medida que no corre solo para botillerías, ya que en todos los locales que expendan este tipo de bebestibles, como pubs o discotecas, será exigida la acreditación de edad.

AGRESIÓN

La agresión fue iniciada por tres mujeres, las cuales se molestaron y actuaron de manera agresiva luego que se les exigiera la respectiva documentación, pero ese no fue el único incidente, puesto que el video muestra la llegada de un hombre en bicicleta, que procedió a sacar un machete para atacar al dueño de la botillería a través del enrejado. Hasta el momento no se sabe el paradero del agresor.

Ante el ataque, el dueño del local comentó “Las tres mujeres me destrozaron el local por fuera, me destrozaron toda la publicidad, las cajas me las tiraron al medio de la calle (…) Empecé a poner la java para proteger y por atrás se mete el tipo con el cuchillo que es un machete con el que nos agredió solamente por pedir el carnet“, relató Santibáñez a Mega noticias.

Lo preocupante es que este no es un hecho ajeno, ya que tras la entrada en vigor de esta ley son muchos los locatarios a lo largo del país que denuncian haber sido agredidos por exigir el documento.