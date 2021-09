“Verdad, justicia y reparación”: Por primera vez Carmen Gloria Quintana y Gustavo Gatica se encuentran en entrevista televisiva

Diecisiete años duró la dictadura de Augusto Pinochet en el territorio nacional, y con pasar del tiempo cada vez afloraron más crímenes cometidos a lo largo del régimen militar. Terror que volvió a vivirse el pasado octubre de 2019 cuando las Fuerzas Armadas chilenas salieron a las calles a reprimir con violencia a los manifestantes del estallido social.

Carmen Gloria Quintana, a sus 19 años, durante una jornada de protesta Nacional en 1986, fue interceptada, golpeada, rociada de combustible y quemada viva por un grupo de militares junto al fotógrafo Rodrigo Rojas, quien lamentablemente falleció a causa de la tortura.

Gustavo Gatica por otro lado, tenía 21 años cuando se participaba de una manifestación social el 08 de octubre de 2019 cuando recibió dos disparos en su rostro, dejándolo ciego en su totalidad. Ambos víctimas de la represión, se reunieron por primera vez en televisión para ser partícipes de una entrevista en el programa Mentiras Verdaderas.

“Me da tristeza ver como jóvenes como Gustavo y muchos otros fueron violentados en sus derechos humanos por el sistema, que tengan que seguir sufriendo las consecuencias de una sociedad que no alcanza a ser democrática, una sociedad que no ha elaborado lo que sucedió durante la dictadura, sino que ha individualizado en las víctimas todo el peso de la memoria, de la injusticia. Yo creo que las instituciones no se han hecho cargo de instaurar una verdad histórica, se tiene un negacionismo de lo que ocurrió“, manifestó Quintana, durante la entrevista.

Agregando “creo que esta carga que nos han dejado a las víctimas ha sido muy pesada. Necesitamos que la derecha entienda que ellos fueron los mentores de la dictadura y las fuerzas armadas el brazo militar. Mientras eso no se reconozca, estamos lejos de ser una sociedad democrática y sólida“.

A su vez, Gatica señaló que “siempre he admirado la búsqueda de justicia y verdad que han realizado las víctimas de derechos humanos. A raíz de lo que me pasó, me hace empatizar con ellos“.

La línea profesional de psicología que comparten Gustavo y Carmen, les ha ayudado para poder sobrellevar sus casos y para ayudar además a otras personas que vivieron lo mismo o presentan traumas similares.

