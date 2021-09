¡Hasta 5 UTM!: Conoce qué días es obligatorio izar la bandera nacional para evitar multas

Cada año, se utiliza la bandera nacional para muchos momentos en nuestro país, para los partidos de futbol, para manifestarnos, incluso en algunas tragedias levantamos la bandera. Septiembre, sin embargo, es el mes que más visible hace a este símbolo.

De acuerdo a lo establecido en la Ley 20.537, el izamiento de la bandera nacional es “obligatorio en las oportunidades o efemérides que determine el reglamento“, por lo que este año, es obligación izar la bandera solo los días 18 y 19.

Asimismo, muchos no pasan en sus casas durante las Fiestas Patrias, por lo que en algunas ocasiones, no dejan la bandera puesta. En este caso la ley no dice nada, por lo que sigue siendo obligación exhibir la bandera aunque no haya nadie en la casa.

Cabe destacar que, el no cumplimiento de estas disposiciones: instalarla al revés, el no izarla o no exhibirla son algunas de las causales de multas, las cuales van desde las 1 a 5 UTM (Desde los 52.631 hasta los 263.155 pesos).

Puedes revisar en las siguientes imágenes, como colocar bien el emblema patrio y así evitar multas.