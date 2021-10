“No más muertos por luchar: Detalles del fatídico hecho que le arrebató la vida a Denisse Cortés

En diferentes lugares de América Latina, cada 10 de octubre, se realizaron actos que “buscan denunciar y visibilizar los crímenes cometidos contra los pueblos originarios desde que el continente fuera descubierto, crímenes que siguen quedando al descubierto. El encuentro entre dos mundos ha sido solo el sometimiento, la discriminación y el saqueo”, declaró la Asociación de observadores y Defensores de DDHH en Chile.

Bajo este contexto, se llevó a cabo en Santiago una manifestación con una alta represión policial que quedó registrada por diversos medios independientes y organizaciones, a través de sus redes sociales. Un ejemplo, fue la publicación de @cascosazules cuando en medio de los discursos que se estaban dando por la conmemoración y previos a que iniciaran la marcha, aparece un gran número de contingente policial para dispersar a las personas que se encontraban reunidas pacíficamente en el espacio público.

Situación que la Asociación de Observadores denuncia que los protocolos no sirven si no se respetan y declaran que es “una vulneración más de los derechos por parte de Carabineros y el Estado de Chile”.

Publicidad

Además de indicar que “en medio de la violencia ejercida por Carabineros un hombre de alrededor de 50 años fue embestido por el pitonero de un carro lanza agua, debiendo ser trasladado a la Posta Central a ser evaluado en la urgencia”. El hecho ocurrió en Portugal con Alameda e indican que al lugar no llegó ambulancia, tendiendo que caminar junto al herido.

Otro de los hechos que se vivieron este 10 de octubre, fue el que cobró la vida de la estudiante de derecho, Denisse Cortés, quien se encontraba como voluntaria de DDHH, en la marcha por la resistencia mapuche en Santiago realizada este día.

El asesinato de Denisse Cortéz pic.twitter.com/ZiP3m5oJ7A — Daniel PérezLetelier (@viraudax) October 11, 2021

La causa de la muerte se encuentra siendo investigada dado que se barajan diversas hipótesis: Por un lado, se habla de que pudo haber sido el impacto de un artefacto de pirotecnia y por otro, que fue el impacto y explosión de una bomba lacrimógena.

de DDHH San Bernardo

El General en Jefe de la Zona Metropolitana, Enrique Monrás indicó que “un grupo encapuchado atacó constantemente a personal de Carabineros con fuegos artificiales, en circunstancias en que uno de ellos golpeó a una de las manifestantes que se encontraban junto a Carabineros”.

Mientras que la organización Defensoría Popular, a través de un comunicado explicó que “Denisse se acercó al piquete de Carabineros que se encontraba en la Alameda con el objeto de solicitar que cesaran con la represión. Se acercó con las manos en alto hacia ellos y, en el momento en que estaba junto con otras personas en ese lugar, se escuchó una explosión y se desplomó”.

Hechos que aún no son aclarados debido a que, en los diversos videos que circulan en redes sociales se aprecia que la abogada se encontraba cerca de un grupo de efectivos policiales cuando a unos metros detonan fuegos artificiales seguidos de un disparo de bombas lacrimógenas efectuado por un carabinero de Fuerzas Especiales (FF.EE).

Convocatoria en las afueras de la Posta Central. antes de conocerse el fallemiento de Denisse. @ddhhsanbk

La madre de Denisse se refirió respecto al fallecimiento de su hija diciendo: “¿Quién me la va a devolver? Estaban diciendo que había sido, a lo mejor, un fuego artificial a todo el mundo le estaban diciendo eso. Nadie lo cree ¿saben por qué? Porque ella tenía así una herida aquí (se lleva la mano al cuello), le tomó el pulmón y le tomó acá abajo (señala hacia su cadera), le tomó todo su lado izquierdo. Por favor, hasta cuándo y se pasean riéndose de nosotros, por favor que alguien haga algo en este país. Que cambien las leyes, necesitamos que cambien las leyes no nos pueden avasallar no nos pueden pisotear bajo ningún punto de vista, nadie, ni al pueblo mapuche sufriendo allá en el sur, ni a nosotros aquí en Santiago, ni a la gente del norte”.

“El cuerpo de mi hija estaba en la calle, la sangre les salía a borbotones y los carabineros no dejaban que nadie pasara, ustedes revísenlo y véanlo, nosotros no estamos mintiendo. Ahora dicen que fue un fuego artificial, pero yo tuve la “desgracia” de ver a mi hija en la posta muerta, si ustedes hubieran visto su cuerpo, no es un fuego artificial, eso no es un fuego artificial”, añadió la madre.

A su vez, desde la cuenta de Instagram de Defensoras DDHH chile, denunciaron que los efectivos de Carabineros que se encontraban en el lugar, no prestaron ayuda a la voluntaria herida y los acusaron de obstruir la asistencia médica, ya que, que continuaron “reprimiendo mientras Denisse se encontraba en el piso desangrándose”.

Además, indicaron que el Estado y las policías no están resguardando el derecho a la manifestación, sino todo lo contrario, que en estos dos años han reprimido y matado a más de 50 personas en contexto de manifestaciones.

Los pacos impidiendo el paso a los socorristas que iban a atender a Denis Cortés, la abogada que participaba en la marcha x el día de la Resistencia Indígena. pic.twitter.com/IJlptN25Wh — Gonzalo A C (@cheosandoval_p) October 10, 2021

La Asociación de Observadores y Defensores de DDHH en Chile, comentó que fueron testigos de una descontrolada actitud por parte de efectivos policiales que llegaron al Parque Bustamante en Santiago, sin mediar palabras y sin provocaciones, señalando que tenían “identificadas” a personas y disuadiendo a las personas del lugar.

Hechos que la asociación informa que vulnerarían “el artículo 19 de la Constitución Política de la República en sus numerales 6, 12 y 13, que hablan de la libertad de conciencia y expresión de las creencias, la libertad de emitir opinión y de reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas, respectivamente”.



Cabe indicar que se habían acordado previamente protocolos y compromisos entre el gobierno y las instituciones encargadas de velar por la seguridad. Sin embargo, la asociación denuncia que existió una “violenta represión, desde antes de iniciada la marcha, la provocación de los agentes policiales, el gran despliegue de armamento disuasivo es el reflejo de un gobierno y de una institución que no respeta ni sus protocolos ni los compromisos adquiridos para la defensa irrestricta a los Derechos Humanos”.

Actualmente, el cuerpo de Denisse Cortés se encuentra a disposición de la PDI para efectuar las investigaciones correspondientes, se aclaren las causas de su fallecimiento y se condene a quienes resulten responsables. Carabineros dio cuenta de los hechos al Ministerio Público, por lo que fue abierta una investigación que estará a cargo de la fiscal Macarena Cañas, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Igualmente, las diligencias serán lideradas por la Policía de Investigaciones (PDI).