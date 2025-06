VIDEO | Caso Tomás Bravo: Revelan video clave que no fue considerado al inicio de la investigación

A pocos días de que finalice el juicio por la muerte del pequeño Tomás Bravo Gutiérrez, un nuevo registro presentado por la defensa del acusado reabre cuestionamientos sobre el actuar de la Fiscalía. La madre del menor asegura que esa prueba existía desde el comienzo, pero fue desestimada.

En el marco del juicio por la desaparición y muerte de Tomás Bravo Gutiérrez, niño de 3 años cuyo cuerpo fue encontrado en febrero de 2021 tras nueve días de intensa búsqueda en la comuna de Arauco, la Defensoría Penal Pública presentó un video que, según sus argumentos, situaría a una tercera persona en el lugar de los hechos, apuntando a una posible nueva arista en la investigación.

El material audiovisual, según detalló BiobioChile, proviene de una cámara ubicada a dos kilómetros del sitio del suceso, instalada en una torre de vigilancia forestal cuya función es monitorear incendios. Las imágenes fueron transformadas en un fotograma que muestra movimiento, y con ellas la defensa busca conseguir la absolución de Jorge Escobar, tío abuelo del menor y único acusado por el caso.

La evidencia, sin embargo, no es nueva. Así lo denunció Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás, a través de sus redes sociales. En una serie de publicaciones, aseguró que este video existe desde los primeros días de búsqueda, pero que la Fiscalía no le dio importancia.

“Ese registro está desde el inicio en los días de búsqueda, pero la Fiscalía nunca le dio importancia (…) pedí que junto a PDI pidieran los registros de esas cámaras, si no lo hago yo, quizás nunca hubiésemos visto esto. También comentar que solo yo y mi abogado Pelayo Vial le dimos importancia al video y pedimos a un perito que las revisara, para PDI y Fiscalía no es de relevancia”, expresó la madre del menor. También acusó que la fiscal a cargo consideró que en los videos no se veía nada relevante y que las imágenes estaban borrosas.

Estefanía también apuntó a un manejo injusto de la información, señalando que “la Fiscalía lo tomó como secreto de investigación y por eso nunca se pudo hablar de ello en la prensa (…) Me duele el alma que después de 4 años sigan riéndose de la muerte de mi hijo”, escribió en sus historias a través de su cuenta de Instagram.

Finalmente, la madre recalcó que el juicio está próximo a concluir, y que espera que cada nueva evidencia contribuya a esclarecer la verdad y lograr justicia por su hijo Tomás.

Se espera que el veredicto del tribunal se conozca durante la primera o segunda semana de julio.

Video

Video: RRSS.