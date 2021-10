INDH y ciudadanos se manifiestan ante las medidas tomadas por el Gobierno en torno a la situación de la Araucanía

Instituto Nacional de Derechos Humanos, calificó como “una fracaso del estado” las medidas que han tomado ante la situación que está ocurriendo en algunas comunas de la Araucanía. En tanto, algunos usuarios en redes sociales se han manifestado ante las medidas que tomó Sebastián Piñera para “solucionar” los altercados en la región y se muestran en total desacuerdo, pues esto ha generado una violencia innecesaria en contra de los comuneros mapuches.

En la tarde del martes, 12 de octubre, el Presidente Sebastián Piñera, desde La Moneda, anunció que durante 15 días regirá el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la Macrozona Sur a partir del miércoles 13 de octubre. Justificó que esta decisión fue tomada debido a la “grave alteración del orden público en las provincias de Biobío y Arauco, en la región del Biobío, y en las provincias de Malleco y Cautín, en la región de La Araucanía”.

El decreto, que fue publicado en el Diario Oficial, indica expresamente que las Fuerzas Armadas “no podrán llevar a cabo procedimientos policiales de manera autónoma y directa, sin perjuicio de lo dispuesto en el decreto supremo Nº 8, de 2020, del Ministerio de Defensa Nacional“, por tanto cualquier incidente grave que ocurra en la zona deberá ser justificado.

Publicidad

Como se mencionó anteriormente, Piñera justificó su decisión indicando que esto es para la seguridad de quienes viven en la comunas y sienten miedo por los actos de violencia, sin embargo, siembra aún más temor enviado a las FFAA, quienes no han tenido una buena reputación en cuanto en su comportamiento para manejar la situación en el lugar, pues muchos han visto la violencia con la que ejercen el poder que el Estado les brinda en estas situaciones.

En este contexto, es así como este miércoles 13 de octubre comenzó a regir la medida que, por el contrario, causó molestia e indignación en parte de la población y en instituciones como el INDH, quienes a través de un comunicado de prensa manifestaron su descontento y argumentaron que “representa la incapacidad de hacer prevalecer los caminos de diálogo”.

Además en el texto indicaron que “es un fracaso del Estado y de la sociedad, en su conjunto, que se comentan asesinatos y otros hechos de violencia y que no se pueda investigar, juzgar ni condenar a los culpables”. En este sentido, es oportuno recordar que han ocurrido hechos de violencia en la zona que incluso hoy no están solucionados. Estos incidentes no son entre los comuneros, sino que entre ellos y los agentes policiales.

Asimismo, añadieron que “también representa un fracaso que el Estado de Chile termine, en los hechos, involucrando a las Fuerzas Armadas en funciones que debieran ser privativas de Carabineros y de la PDI”, estos dichos no causaron mucha simpatía entre los ciudadanos que se manifiestan en contra de las medidas que toma el Gobierno para “controlar o solucionar” la situación de la Araucanía, pues como se mencionó anteriormente, ninguna institución de orden público a actuado con altura de mira.

Por último, expresaron que la única solución que ellos pronostican es que “la Convención Constitucional, que tiene la oportunidad histórica de establecer un nuevo pacto intercultural en que se funde la paz y la justicia en el sur de Chile”. Dicho esto, se debe esperar y luchar para que esto ocurra y así finalmente el pueblo mapuche pueda tener paz en el territorio que les pertenece.