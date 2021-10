Minsal ratificó que la población no inmunizada puede adquirir Covid-19 siete veces más que aquellos que cuentan con la tercera dosis

Pese a las bajas cifras de contagio a nivel nacional, en comparación a mayo y junio de este año, las autoridades sanitarias se han encargado de manifestar su preocupación por el aumento paulatino que se está viendo en el país, pues a pesar de que no han declarado que se esté entrando a una tercera ola, esto no significa que no ocurra en un futuro si no se toman las medidas adecuadas.

En este sentido, la vacunación es algo fundamental para controlar la tasa de letalidad del virus, ya que si bien es cierto, la vacuna contra el Covid no es sinónimo de inmunidad, situación que se ha dejado clara desde un comienzo, ésta mayormente evita las hospitalizaciones. Ante esto, el Ministerio de Salud, ratificó que las personas no inmunizadas pueden contraer el virus siete veces más que la población vacunada con la dosis de refuerzo.

Dicho esto, también comunicaron que, lamentablemente, aquellos que no están vacunados son quienes más se contagian y generan un cuadro grave del virus, por ende son hospitalizados, lo que significa una considerable disminución de camas críticas. Muchas de estas personas, por la gravedad de sus sintomatologías, terminan falleciendo.

Respecto a esto, según la información recopilada por La Tercera en un informe sobre incidencia y gravedad de casos, éste indicó que de 100 mil habitantes no vacunados, o que no tienen completo el esquema de vacunación, se registran 53,6 contagios. Una cifra alarmante, pues el resultado indica que un poco más de la mitad se puede contagiar, lo que provoca otras complicaciones en el sistema de salud que desde hace un tiempo se ha visto colapsado.

Bajo este mismo informe, en cuanto a la ocupación de camas criticas, este indicó que de cada 100 mil habitantes no inmunizados, se registró una taza de 1,6 de quienes tristemente deben ser hospitalizados. A su vez, se estableció que de cada 100 mil habitantes no vacunados, una persona falleció.

Si bien, existen distintos factores de riesgo en la población, como la obesidad o enfermedades base como diabetes, asma, problemas cardiacos y demás, lo que provocaría que alguien con el virus sea hospitalizado, lo cierto es que los profesionales de la salud, se han manifestado y dicho que más del 90% de las hospitalizaciones a nivel nacional, son de aquellos que no tienen el esquema de vacunación completa, o directamente no tienen ninguna dosis.

Finalmente, por otro lado, cabe mencionar que el último reporte del Minsal registró 966 casos nuevos de Covid-19 en el país, de los cuales se registraron 33 en la región de Antofagasta, una cifra menor en comparación a otros días pero que aún así alerta sobre un posible tercer ola de coronavirus.