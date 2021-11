Ley Parisi: Senadores de oficialismo y oposición proponen terminar con las candidaturas desde el extranjero

Un grupo de senadores, compuesto por Ximena Rincón del partido Democracia Cristiana, Marcela Sabat y Rodrigo Galilea de Renovación Nacional y Carlos Bianchi Independiente, propusieron levantar un proyecto de ley que busca impedir que las futuras campañas presidenciales se hagan desde el extranjero, tal como sucedió con el candidato Franco Parisi.

Esta nueva iniciativa, ya fue remitida a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, para que fuera pertinentemente estudiada. Entre otros objetivos, este proyecto propone regular de manera más explicita el comportamiento que deben tener los candidatos a presidente, sobre todo aquello en torno a la permanencia de esta persona en el país.

Además, según informó CNN Chile, las autoridades mencionaron que con esta iniciativa buscan llenar el vacio legal que quedó al descubierto por la candidatura presidencial de Franco Parisi, pues el llevó a cabo toda su campaña de manera virtual, desde el extranjero, para ser específicos la realizó desde Estados Unidos.

“No es posible sostener que un candidato pase la mayor parte del tiempo de lo que dura la campaña presidencial, fuera del territorio nacional, sobre todo cuando mantiene deudas pendientes en Chile y, por tanto, podría hacer pensar que su abandono podría ser un intento por burlar las leyes chilenas” , expresaron.

A su vez, no niegan que pueda existir una ocasión donde se tenga que hacer una excepción pues es posible “que un candidato deba viajar al extranjero por un motivo personal, laboral o de cualquier otra índole. Pero no es razonable que un candidato pueda ausentarse del territorio durante meses y que eso no tenga ninguna consecuencia”.

Por otro lado, especificaron que si un candidato tiene la necesidad de viajar al extranjero, como por ejemplo, para realizar una campaña a aquellos chilenos que se encuentran radicados en otros países, este deberá pedir autorización al Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), debido a que ellos son los encargados de la supervisión del proceso eleccionario.

Finalmente, este órgano podrá anular la inscripción de un candidato, si es que este al momento de inscribirse no se encuentra en el país. Para profundizar en este punto, por ejemplo, si un postulante viven fuera de Chile y decide inscribirse, este tendrá tres días de corrido para regresar al país desde el minuto en que se inscribió. En este sentido, se espera que estas obligaciones sean aplicadas en los candidatos a primarias presidenciales.