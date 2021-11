“Te preguntas si el derecho a voto fue buena idea”: Diputado electo por el partido de Kast cuestionó el derecho a voto de las Mujeres

El Partido liderado por José Antonio Kast, cuenta con personas como Johannes Kaiser que minimizan los derechos de las Mujeres y realzan la discriminación y la xenofobia. El recién electo como Diputado cuestiono la participación femenina dentro de los procesos políticos y democráticos que son las elecciones, y además clasifica a los inmigrantes como violadores.

Los dichos de Kaiser fueron, “Lo que pasa es que también tienes ahí una especie de esquizofrenia. Las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tiene miedo a inmigrantes que las pueden violar, pero (ellas) siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esa gente y tu realmente te preguntas si el derecho a voto fue una buena idea”.

Estas declaraciones se realizaron en una transmisión en vivo y que posteriormente fueron difundidas en redes sociales, poniendo en la palestra al diputado, ya que recibió una oleada de criticas al poner en duda el derecho a sufragio para las Mujeres, el cual se consiguió tras años de lucha y movilizaciones desde 1946.

Publicidad

Con estos dichos además deja en evidencia no solo la ignorancia de sus palabra, sino también lo violento de su discurso, donde ataca a mujeres y migrantes; por un lado cuestiona el derecho a voto, dando a entender que las mujeres no son capaces de tener coherencia con sus pensamientos y tratándolas de esquizofrénicas, un estereotipo muy marcado por años en la sociedad donde se descalifica a la mujer con frases como, “loca”o “exagerada” solo por defenderse frente a las injusticias que se viven a diario, la lucha feminista ha tenido una pelea incansable para poder eliminar estos estereotipos que en forma de burla denigran y minimizan los problemas que día a día deben lidiar las mujeres.

Por otro lado, también culpa de frente solo a los migrantes de ser violadores, hecho que da paso a que se incremente el discurso de odio y xenofobia hacia las personas migrantes.

Luego de estas declaraciones, se vuelve a poner en el debate los retrocesos en materia de genero y derechos humanos ante un posible gobierno liderado por Kast y el Partido Republicano, ya que, el candidato abiertamente, ha dejado en claro que romperá los avances de la lucha feminista en las últimas décadas.

Kaiser ha demostrado en varias ocasiones su ideología machista y violenta, no teniendo ningún problema en culpabilizar a las mujeres por ser violadas o seguir cuestionando la capacidad de estas a participar de los procesos políticos, “Esas feministas que aparecen ahora, diciendo haber sido violadas y que no denunciaron a tiempo a sus agresores, son cómplices de de las violaciones que estos pudieron perpetrar, gracias a su silencio. La culpa es individual y debe ser probada, no utilizada para lograr poder político”