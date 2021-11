Región de Antofagasta destacando en el deporte: Joven tenista calameña aseguró cupo en nacional de esta disciplina

Un nuevo logro para el deporte regional se registró en Antofagasta, luego de que la joven deportista calameña, Camila Astudillo, se coronara como campeona en el Torneo Copa Auto Club desempeñado en la Perla del Norte, asegurando un cupo para el nacional de esta disciplina próximo a realizarse desde el 6 al 11 de diciembre en Santiago.

Ante este logro, la tenista raqueta N°1 en categoría sub 14, expresó “La pasé bien, lo disfrute, me sentía confiada al momento de jugar, sentía confianza, lo cual me ayudó a ganar el torneo“.

Manifestando además su felicidad y las ganas de seguir mejorando cada día, más aún considerando que comienza su preparación para desempeñarse en el nacional que se desarrollará en un par de semanas, con fin de dejar en lo alto el deporte en la región de Antofagasta y cómo no, la ciudad de Calama.