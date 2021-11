Segunda propuesta para la constitución: Garantizar el derecho a una vida libre de violencia contra las Mujeres

El pasado jueves 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un grupo de 16 convencionales feministas ingresaron la segunda de norma constitucional, para garantizar el derecho a la vida libre de violencia contra las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexogenéricas.

La norma que contó el apoyo de 226 organizaciones sociales, principalmente feministas y otros 40 constituyentes, señala que, “el Estado reconoce el derecho de las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexogenéricas a una vida libre de violencia de género en el ámbito público y privado”.

En dicha propuesta, además, se estipula que, “el Estado deberá actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar, reparar y erradicar todo tipo de violencia de género, sin discriminación, sea cometida por particulares, el Estado, sus agentes o integrantes”.

Asimismo, se especifica, “Las instituciones de justicia deberán velar por una investigación eficaz y oportuna, un debido proceso con enfoque de género, por la protección y derechos de las víctimas, y la aplicación de medidas o sanciones, evitando la revictimización”

La iniciativa fue firmada por las convencionales Bárbara Sepúlveda (PC), Alondra Carrillo (IND), Íngrid Villena (exLista del Pueblo), Constanza Schönhaut (CS), Carolina Videla (PC), Tammy Pustilnick (Ind. No Neutrales), Ramona Reyes (exLista del Pueblo), Bessy Gallardo (Ind-PRO), Damaris Abarca (Ind. CS), Malucha Pinto (PS), Janis Meneses (IND), Patricia Politzer (Ind. No Neutrales), Francisca Arauna (ex Lista del Pueblo), Alejandra Pérez (exLista del Pueblo) y Tania Madriaga (exLista del Pueblo). Además de las 16 firmantes, la propuesta fue adherida por otras 40 convencionales

Por su parte la constituyente por la región de Antofagasta Cristina Dorador compartió a través de su Twitter personal, más detalles sobre la propuesta, destacando que esta es la primera iniciativa constituyente feminista.

La propuesta aún debe ser discutida y aprobada para ser parte de la nueva Carta Fundamental, la cual está siendo redactada por la Convención Constitucional

💜Primera iniciativa constituyente feminista: Por el Derecho a una vida libre de violencia contra mujeres, niñas y disidencias sexuales y de género. Hoy, en el día internacional contra la violencia hacia las mujeres, nos articulamos para presentar esta necesaria norma 🙌 pic.twitter.com/WL6rDEgqmo — Cristina Dorador Ortiz (@criordor) November 25, 2021