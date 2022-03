¿Debe replicarse en Antofagasta? Estudiantes cambian mechoneo por donación sangre como bienvenida a la universidad

Como es tradición, los estudiantes de nuevo ingreso universitario son “mechoneados” por generaciones mayores para dar la bienvenida a los jóvenes que inician sus estudios superiores. Pero los estudiantes de Enfermería de la Universidad de La Serena, pensaron en una ceremonia diferente y con sentido social.

Los estudiantes decidieron realizar una campaña de donación de sangre junto al Banco de Sangre del Hospital de La Serena. Una iniciativa que permitirá salvar la vida de más de 60 personas, dejando atrás los cortes de cabellos aleatorios, los rayones y los huevos.

En total son 66 las personas beneficiadas con la donación de este mechoneo, lo que motivó a la nueva generación de enfermería a “cambiar las cosas y tomar conciencia. Esta es una forma de ayudar a los nuevos estudiantes a sentirse en un lugar seguro, donde no necesitan exponerse o hacer el ridículo para tener un buen ingreso escolar”, manifestó Marlig Arboleda, quien a sus 10 años de edad realizó su primera donación de sangre al ser parte de este novedosa ceremonia de bienvenida.

Por su parte, la jefa del banco de sangre Daniela Zavala, comentó sobre su primera visita “a la Universidad de La Serena y la verdad ha sido fabuloso. Comenzamos haciendo una charla previa a los estudiantes mechones, donde preguntaron mucho y estaban muy motivados”.

Asimismo, la iniciativa fue replicada en otras carreras y no solo con mechones si no con estudiantes de todas las generaciones, creando así una masiva campaña de donación de sangre. Por lo que la directora del Departamento de Enfermería de la ULS, Lídice Zuleta, destacó que “los estudiantes están cambiando el paradigma de tradiciones que no siempre son tan positivas”. Recordando que “más de alguno de nosotros hemos vivido la necesidad de contar con donantes y es tan difícil encontrar, entonces por qué no aportar. Agradecemos a nuestros estudiantes que tuvieron la voluntad y las ganas de colaborar”, cerró.