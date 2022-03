Así fue la fuga de Karen Rojo: Pagó su pasaje en efectivo y voló tres minutos después de ser condenada a prisión

En una trama que parece sacada de la ficción, la ex alcaldesa de Antofagasta compró su pasaje al contado un día antes del fallo de la justicia. Su vuelo se retrasó, pero alcanzó a despegar casi al mismo tiempo en que la Corte Suprema la condenaba a prisión efectiva. Al día siguiente se emitió orden de captura en su contra, cuando ya llevaba 9 horas de estadía en Amsterdam, Países Bajos, país donde la ex edil tendría contactos y con el cual Chile no posee tratado bilateral de extradición.