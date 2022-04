Obispo evangélico es acusado de engañar a mujer de 78 años para quedarse con su casa

Consternación existe en una familia y quienes fueron seguidores de una congregación evangélica de la ciudad de Iquique, por la actitud que habría asumido quien fue su pastor por más de dos décadas.

Se trata de Cristián Muñoz, quien llegó a ser obispo de la Unión de Pastores evangélicos de Tarapacá, siendo seguido por multitudes.

Margarita Cubillos, de 78 años de edad, confiaba plenamente en él. Por ello, cuando le pidió permiso para utilizar el patio de su casa para trabajar con los niños, dio su autorización, sin pensar que luego se adueñaría de su propiedad cuando ella se fue a Santiago donde sus familiares para que la cuidaran, según cuenta 24 Horas.

“Mientras él construía y apresuradamente, incluso el día que me dí el ánimo de venir estaban aquí terminando y decían que era un regalo que el pastor quería hacerme a mí“, detalla Margarita Cubillos de 78 años.

Tiempo después, Margarita y su hijo se dieron cuenta que el pastor tenía inscrita la propiedad a su nombre. “Casi nos morimos todos de pena porque era ya entregar la casa, me senté y empecé a llorar desesperadamente y él me hacía burla por la reja, me decía ‘Margarita si está todo firmado ya‘”, enfatiza la mujer adulta mayor afectada.

“Siempre firmaba porque tenía confianza en él” agrega Margarita. “Nunca me imaginé que estaba vendiendo mi casa“.

El contrato de compra y venta decía que esta casa, avaluada en 70 millones de pesos, había sido vendida en cinco, Margarita aseguró que nunca ha recibido un peso.

El caso está en tribunales, ya que la familia espera que se anule la compraventa, sin embargo hasta ahora no hay avances. El medio 24 horas intentó tener la versión del pastor, pero no fue posible ubicarlo.