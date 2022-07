Qué dice la ciencia del Pez Remo, ejemplar visto en el norte de Chile que según mitos japoneses predice terremotos y tsunamis

Diferentes comentarios ha causado durante este lunes el avistamiento de un ejemplar de Pez Remo, que fue capturado por pescadores en la ciudad de Arica.

El ejemplar mide 5 metros y 80 centímetros, según los reportes de medios de comunicación. Una situación que ha dado origen a diferentes comentarios y especulaciones. ¿La razón? De acuerdo al folclore japonés, predice terremotos y tsunamis.

El pez remo, es conocido en japonés como Ryugu no tsukai, que en español significa “Mensajero del Palacio del Dios del Mar”. En el país asiático se cree que, si una gran cantidad de peces remo nadan hacia las costas podría ocurrir un terremoto y tsunami.

Una leyenda que no solo aplica para Japón, ya que México hubo un hallazgo de un pez remo (también conocido como sable) en Cozumel el 11 de junio y a los diez días se produjo un terremoto de 7,5 grados.

Estos avistamientos llaman la atención, porque es muy extraño que estos gigantescos peces se acerquen a la superficie del mar y a las playas, dado que su hábitat está en las profundiades de los océanos.

Está considerado como uno de los peces óseos más largos, ya que alcanza 11 metros de longitud. Sin embargo, se han reportado especímenes no confirmados de hasta 17 metros.

¿Qué dice la ciencia al respecto?

Más allá del mito, que forma parte del folklore y tradición oral de la cultura japonesa, algunos sismólogos, efectivamente consideran que estos peces son sensibles a los movimientos de fallas sísmicas y movimientos extraños en el fondo del mar.

El sismólogo japonés Kiyoshi Wadatsumi sostiene que “Los peces de aguas profundas -como el pez remo- viven cerca del fondo del mar y son muy sensibles a los movimientos de fallas activas que los que se encuentran cerca de la superficie del mar”, según reporta el diario Página 12.

En el mismo medio se cita a Rachel Grant, profesora de Biología Animal de la Universidad Anglia Ruskin en Cambridge, quien coincide con el sismólogo nipón: “Es teóricamente posible porque cuando se produce un terremoto puede haber una acumulación de presión en las rocas que pueden conducir a cargas electrostáticas, generando iones con carga eléctrica, que luego se transmitirán en el agua”.

“Esto puede conducir a la formación de peróxido de hidrógeno, que es un compuesto tóxico. Los iones cargados también pueden oxidar materia orgánica que podría o bien matar a los peces u obligarlos a abandonar las profundidades del océano y subir a la superficie. Procesos geofísicos detrás de este tipo de avistamientos pueden ocurrir antes de un terremoto”, concluyó.

Ahora bien, esta hipótesis no es generalizada. Un estudio de investigadores japoneses que estudiaron detenidamente los informes periodísticos, los registros de acuarios y los documentos académicos que datan de 1928 no pudieron encontrar ninguna correlación entre los avistamientos de peces remo y los grandes terremotos. “Difícilmente se puede confirmar la asociación entre los dos fenómenos“, escribió el sismólogo Yoshiaki Orihara y sus colegas en un artículo publicado en el Boletín de la Sociedad Sismológica de América que cita la Revista Forbes en un artículo titulado: Los avistamientos de peces remo no preciden terremotos, según un estudio.

“En los periódicos locales nacionales japoneses, tales apariciones a menudo se informan porque las apariciones raras pueden atraer a los lectores“, escribieron los investigadores. Sin embargo, Orihara y sus colegas encontraron 336 avistamientos de peces de aguas profundas en Japón entre noviembre de 1928 y marzo de 2011. Pero ninguno de esos avistamientos ocurrió dentro de los 30 días posteriores a un terremoto con una magnitud de 7.0 o mayor. Orihara y sus colegas tampoco pudieron encontrar ningún informe de un terremoto de magnitud 6.0 o mayor que ocurriera dentro de los 10 días posteriores a un avistamiento de peces en aguas profundas.

“Entonces, aunque la leyenda del pez remo es realmente convincente, a medida que avanzan las historias, no hay ninguna razón científica para pensar que realmente podemos usar el pez remo como un sistema de alerta de terremotos“, indica la investigación.

Otro estudio, encontró una correlación entre los avistamientos de pez remo y el llamado “fenómeno del niño”, cuando el agua del Océano Pacífico ecuatorial central y oriental es mucho más cálida de lo habitual. El Niño afecta las profundidades del océano de manera diferente a la superficie, por lo que el hogar del pez remo se vuelve más frío al mismo tiempo que las aguas superficiales se calientan. Algunos científicos han sugerido que las profundidades más frías podrían incitar al pez remo a nadar hacia las aguas poco profundas en busca de plancton.

Finalmente, los investigadores precisaron que “hasta que no sepamos más sobre el comportamiento y la ecología del pez remo y su ecosistema, será difícil responder esa pregunta con mucho más detalle“.