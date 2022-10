Pánico en avión Latam que viajaba desde Chile a Paraguay: Quedó con motor, parabrisas y nariz dañada

Los 48 pasajeros de un avión Latam con trayecto de Chile a Paraguay sufrieron momentos de terror la noche de este miércoles, al haber viajado a través de una tormenta que dejó la aeronave con severos daños.

Según el medio paraguayo ABC Color, los pasajeros partieron desde Santiago, debiendo aterrizar a las 17:25 (hora chilena y paraguaya) en Asunción. Sin embargo, debido a la tormenta el vuelo debió desviarse hacia Foz de Iguazú, en Brasil.

Fue en el siguiente trayecto, saliendo a las 22:20 desde dicha ciudad hacia la capital de Paraguay que el piloto debió atravesar tormentas que fueron captadas por los pasajeros que vivieron momentos de pánico.

Finalmente, llegó sin uno de sus motores, con el parabrisas roto por los granizos y el radomo destruido (cúpula que protege la antena del radar y que coloquialmente se conoce como “nariz”), todo lo cual fue registrado en imágenes que difundió la prensa local. Asimismo, la tripulación debió activar un generador de energía para el aterrizaje de emergencia.

LATAM flight LA1325 had diverted earlier to Foz do Iguacu Airport in Brazil due to bad weather. pic.twitter.com/By6OkzBihF

— REMEDY BLOG 👀 (@remedy_blog) October 27, 2022