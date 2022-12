Ex seremi acusa al Gobierno de presionarla para favorecer proyectos que ella cuestionaba técnicamente

La ex seremi de Desarrollo Social de la Región Metropolitana del Gobierno de Gabriel Boric, Patricia Hidalgo Jeldes (PPD), afirmó que recibió presiones por parte del Ejecutivo para aprobar proyectos que ella no aprobaba técnicamente.

En entrevista con Bío Bío, la ex autoridad afirma que objeto de presiones de parte de autoridades de gobierno para que diera su voto a favor de proyectos de los que no estaba convencida. Por ejemplo, cuenta que un día fue citada junto a sus pares y se les instruyó votar a favor del proyecto Mall Vivo Ñuñoa.

“La delegada regional nos cita a una reunión a los seremi y nos instruye que hay que votar a favor de ese proyecto y que como obviamente es un proyecto que afecta la calidad de vida de las personas algunos iban a poder estar en contra pero asegurando siempre que el proyecto se aprobara porque era lo que correspondía de acuerdo a la forma técnica“, indica.

“Entonces yo le digo ok, como van a ser votos testimoniales, como fui concejala y estuve con los vecinos dando entrevistas y fui parte del movimiento ciudadana, creo que a mí me corresponde poder rechazarlo porque además es lo que yo haría si pudiera votar a consciencia y sin recibir instrucciones“, cuenta Hidalgo.

“Ella (delegada regional) me dice que es una decisión que la va a tomar ella, y le insistí delante de todos mis colegas que yo iba a rechazar. Así también se opuso la seremi de Agricultura. Y me dijo ok, te va a llamar mi jefe de gabinete“, señala, agregando que más tarde efectivamente la llamaron indicándole : “Seremi, ok, si usted quiere rechazar, rechace no más’. Pero desde ahí nuestra relación cambió porque ella nunca más me contestó el teléfono. Todo lo que yo le quería preguntar tenía que ser por WhatsApp“.

Afirma que una situación similar se produjo en la votación del Américo Vespucio Oriente tramo 2, donde “también me empezaron a llamar, a insistir que yo tenía que votar y les dije lo mismo. Entienda no puedo, yo fui concejala, estuve detrás de los proyectos medioambientales que afectan la calidad de vida, no voy a aprobar, porque lo único que uno tiene es su consecuencia“.

“A los 5 minutos me llama mi jefa directa, la subsecretaria. Me dice Patricia te llamo para decirte que hoy día hay una votación del SEA y se va a votar Américo Vespucio Oriente. Y le dije si sé, pero no puedo ir porque tengo actividades oficiales que hacer. Y me dice tienes que ir esa es la instrucción“, señala la ex Seremi.

Finalmente se inhabilitó de la votación y según comenta, creo que eso les molestó mucho porque querían que yo votara a favor.

Posterior a ello fue su salida del cargo, señalando que conversó con el Ministro Giorgio Jackson respecto a las razones de su salida, recibiendo que respuesta que “hay una mala evaluación de tu trabajo particularmente de la subsecretaria Perales y la delegada regional Constanza Martínez porque has tenido diferencias con ellas, no acatar la autoridad y descoordinación con ellas“.

En la entrevista, Hidalgo Jeldes tuvo también duras palabras contra el Frente Amplio, señalando que el Presidente Gabriel Boric “es muy distinto a algunas personas de los partidos que conforman el FA. Hay personas dentro del FA que son personas con una mentalidad muy mezquina que están siempre en la chica, pero el Presidente ha dado muestras de un trabajo transversal distinto, él estuvo en el acuerdo por la Paz cuando el FA se restó; él es una persona muy diferente”.