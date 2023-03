Desde sala cunas hasta cirugías: Gobierno anuncia nuevos beneficios en conmemoración del 8M

Durante la mañana de este miércoles 08 de marzo se llevó a cabo desde La Moneda, la ceremonia de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, encabezada por el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, junto a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, sumado a la participación de las ministras del Gabinete, parlamentarias y representantes de organizaciones de la sociedad civil, entre otras.



Durante la actividad, la ministra Orellana, junto a la Subsecretaria Luz Vidal, acompañadas por la Ministra y Subsecretaria de Bienes Nacionales, Javiera Toro y Marilén Cabrera, respectivamente, entregaron sus títulos de dominio a 47 mujeres que pasaron a ser propietarias de los inmuebles que hoy habitan.



“Hoy quiero hablarles con humildad a las niñas, a las jóvenes, a las mujeres de nuestro país”, señaló el Mandatario durante su intervención, agregando que “a todas ustedes les digo tengan la certeza que no nos vamos a quedar solamente en el reconocimiento, la valoración y el discurso. El simbolismo sabemos que no basta, vamos a atender la urgencia de un Chile más justo, igualitario y digno para todas las mujeres, un Chile para todas”.



“Queremos un Chile que incluya a las mujeres a la hora de formular leyes, en elaborar las políticas o ejecutar proyectos que les afectan porque no hay democracia posible si más de la mitad de la población no puede participar de ellas”, finalizó el Presidente de la República.

Entre esos proyectos y políticas a elaborar se encuentran:

1. Sala Cuna para Chile: Iniciativa que busca equiparar legalmente el derecho a sala cuna para madres y padres, sin depender del tamaño de la empresa, incluyendo además a trabajadoras independientes y trabajadoras de casa particular. Esta propuesta, que recoge iniciativas ya presentadas anteriormente y que se financiaría con la Reforma Tributaria, incorpora principios de igualdad de género y corresponsabilidad. Esta iniciativa integra el diálogo con los diversos sectores involucrados para la consagración del derecho de mujeres y niñas y niños.

2. Anticonceptivos a bajo costo: En el marco de la ley CENABAST, el Ministerio de Salud incorporará un listado de 27 anticonceptivos para que las farmacias en convenio puedan adquirirlas y venderlos a un bajo costo, disminuyendo así el gasto de bolsillo en medicamentos de las personas. Estos 27 anticonceptivos, corresponden tanto a administrados por vía oral como vaginal, y representan al 60% de la demanda actual. Se incorporarán de manera progresiva, iniciando con 6 productos que ya se encuentran disponibles, para llegar con el listado completo a fines de 2023. Esto generará, en algunos casos, una disminución de hasta un 80% en el precio, lo que se podría traducir en un ahorro de $200.000 anuales.

3. 1.000 cirugías de incontinencia urinaria para mujeres. La incontinencia urinaria de esfuerzo afecta a miles de mujeres en nuestro país, principalmente a mujeres mayores. Este problema se asume en silencio y tiene un impacto directo en su bienestar y calidad de vida. Muchas de ellas requieren de intervención quirúrgica, de hecho, actualmente 2.279 mujeres esperan acceder a una cirugía para la resolución de incontinencia por esfuerzo. Para agilizar la espera, el Ministerio de Salud aumentará la oferta quirúrgica en hospitales públicos con 1.000 cirugías adicionales, resolviendo el 30% de estas en el segundo trimestre del 2023 y el 70% durante el resto del año.

4. Proyecto de Ley sobre el derecho a una vida libre de violencia en la agenda de seguridad pública: El Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género tramitarán en conjunto este proyecto, con la máxima celeridad, para que sea despachado en el primer semestre de este año, esperando que, luego de 7 años de tramitación, sea ley. Este proyecto muestra la voluntad de este gobierno de abarcar y combatir la violencia contra las mujeres desde una mirada intersectorial y que se relacione con la agenda de seguridad, uno de los temas prioritarios para la ciudadanía.

5. Fondo de Transversalización de Género: El Gobierno, a través de la Dirección de Presupuestos, creó el Fondo de Transversalización de Género, programa presupuestario de 3.085 millones de pesos destinado a financiar iniciativas de distintas entidades públicas que busquen mejorar concretamente la vida de las mujeres. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género estará a cargo del seguimiento.