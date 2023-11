¿La recuerdas?: Embajadora Teletón 2011 Isidora Guzmán hoy es parte de ONU Mujeres en temas de inclusión

Finalizando el año 2011, Chile conoció a Isidora Guzmán como embajadora de la Teletón en aquella edición, donde interpretó la canción “Ángel Para Un Final” a modo de homenaje a uno de los animadores más participativos de la cruzada, Felipe Camiroaga, quien había fallecido unos meses antes tras el trágico accidente aéreo en la isla Juan Fernández.

La emotiva presentación de la niña de 6 años en ese entonces, diagnosticada con diplejía espástica, sumado a su su actitud extrovertida, caló en lo más profundo de los televidentes, siendo incluso invitada interpretar un papel protagónico en la teleserie “Eres Mi Tesoro” de Mega, la cual terminó en 2016.

Luego participó brevemente en Teletón 2021 y ahora, con 18 años, Isidora ha convertido su experiencia en su propio activismo a favor de la inclusión en Chile, mostrando su trabajo en redes sociales, donde habla de sus procedimientos médicos, además muestra su proyecto Encuentra tu Lugar y su participación en ONU Mujeres.

Actualmente, Isidora suele movilizarse con la ayuda de un andador, lo que le permite transitar por distancias más largas. Sin embargo, detalla que igualmente debe apoyarse de otros recursos en casos excepcionales como la silla de ruedas.

La ex embajadora Teletón estudia Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile, carrera impulsada por el bullying que vivió en su infancia y a su trabajo en Encuentra Tu Lugar. “El hacer la plataforma web y ver que las personas querían ser agentes inclusivos, fue lo que me hizo cambiar y decir ‘¿cómo yo quiero que este mundo se desarrolle?’, ahí me di cuenta de que yo no quería trabajar desde la individualidad”, declaró.

Según explicó Isidora a BioBioChile, la plataforma web “ayuda a las personas a encontrar información sobre lugares inclusivos y accesibles. Lo que hacemos es democratizar la inclusión con esta información”.

“Encuestamos a colegios, universidades, testeamos lugares, trabajamos con empresas, no solo para saber qué existen, sino que para trabajar en pro de una comunidad inclusiva”.

Pero esta red no es el único logro en los últimos años de Isidora, sino que la joven también se integró a ONU Mujeres. Sobre su llegada a la organización, Guzmán relata que se originó por su amistad con Julieta Martínez, fundadora de Tremendas, puesto que fue ella quien la motivó a participar en una consulta masiva en medio de la pandemia.

“Había como 200 niñas y cuando tocó mi turno de hablar toqué el tema de la inclusión necesaria y que tenía que ser efectiva y considerada en la perspectiva de género, porque así podemos alcanzar la equidad, les llamó la atención”, por ello la invitaron a trabajar permanentemente con la organización.

De esta forma, Isidora Guzmán postuló y se convirtió en Joven Líder por los ODS de la ONU, trabajo que la mantiene activa.

La exembajadora Teletón adelantó a BioBioChile que tendrá una participación en redes sociales en el evento de este año y al mismo tiempo aseguró que espera contribuir con su trabajo y estudios a la fundación que la albergó y ayudó por tantos años.