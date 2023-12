“Ellos Confían en Ti”: Así es la nueva campaña del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía

’Ellos Confían en Ti’’ es la campaña que lanzó este martes la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), por medio del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC), que tiene como objetivo generar conciencia respecto de las distintas aristas que componen la tenencia responsable, como los cuidados, la inscripción en el registro, la responsabilidad comunitaria y denunciar los delitos de abandono y maltrato animal, aspectos contenidos en la Ley 21.020 promulgada el 2 de agosto de 2017, conocida como la ‘’Ley Cholito’’.

La actividad de lanzamiento se realizó en San Joaquín, con un operativo de vacunación antirrábica para perros y gatos, donde también se presentó el spot de la campaña. La actividad fue encabezada por la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Francisca Perales, junto a la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, el alcalde de San Joaquín, Cristóbal Labra, y el seremi de Salud de la Región Metropolitana, Gonzalo Soto.

‘’Hoy iniciamos esta campaña que permite sensibilizar sobre la responsabilidad que conlleva tener animales de compañía, y desde Subdere somos el organismo que está promoviendo la tenencia responsable y el cumpliento de la Ley 21.020 que permite abordar las distintas aristas sobre esta materia. Es importante que se pueda visibilizar este mensaje, porque la tenencia responsable es un compromiso de toda la sociedad en su conjunto, por lo que continuaremos fortaleciendo este tipo de iniciativas’’, destacó la subsecretaria Francisca Perales.

“Los animales no son adornos y no son simplemente una compañía ya que pueden sufrir cuando no se les cuida como corresponde. Por lo tanto, tomar conciencia no es solo entender que el maltrato animal, la violencia y el abandono es un delito porque la ley lo dice, sino porque tiene consecuencias para esos animales y esta campaña “Ellos confían en ti” busca reforzar la cultura de los cuidados y de la responsabilidad. Desde el Gobierno y también desde la ciudadanía podemos ser agentes de cambio y marcar la diferencia con un perrito, gatito u otro animal”, señaló la ministra Vallejo.

Por su parte, el alcalde de San Joaquín, Cristóbal Labra señaló que ‘’tenemos una responsabilidad con nuestros animales y nosotros desde la comuna la estamos desarrollando. Presentamos el primer centro de salud y atención veterinaria de Chile, es la primera clínica que va a atender emergencias las 24 horas. Agradecer al Gobierno de Chile ya que se está preocupando de algo que es trascendental, hoy día tenemos más de 1.000 esterilizaciones y estamos instalando 1.000 microchip’’.

La campaña #EllosConfíanEnTi contará con un spot de televisión y frases radiales, a través de ella se busca hacer un llamado a la responsabilidad y compromiso de todas y todos con la tendencia responsable. Además, para conocer diferentes consejos para el cuidado y protección de los animales de compañía, se puede visitar la web www.tenenciaresponsablemascotas.cl.

Identificar y registrar a los animales de compañía son dos pasos que toda persona debe realizar de acuerdo a lo establecido en la Ley 21.020, y que resulta vital en caso de extravío. Para ello, tras el implante de microchip (dispositivo interno, subcutáneo) se debe proceder a la inscripción en la plataforma virtual del Registro Nacional: https://registratumascota.cl/.

A la fecha se cuenta con un total de 2.433.603 animales de compañía en el país, con 1.784.176 perros y 649.427 gatos que han sido inscritos en el Registro Nacional de Mascotas o Animales de Compañía.

Adicionalmente, desde la Subdere se han financiamiento de más de 1.500 proyectos de esterilización canina y felina; la inscripción de 502 organizaciones inscritas en el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro Promotoras de Tenencia Responsable que los habilita para postular a los Fondos Concursables de Subdere; financiamiento de más de 300 proyectos de organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la protección de animales en todas las regiones del país; diplomados y cursos e-learning sobre esta temática; entre otras iniciativas.