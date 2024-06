“Lo sacan ellos o lo sacamos nosotros”: Presidente Boric envía firme mensaje por construcción argentina en territorio chileno

En un reciente discurso sobre la Educación en Francia, el Presidente de Chile, Gabriel Boric, abordó una delicada situación fronteriza con Argentina.

Durante su intervención, expresó su descontento ante la construcción de una base en el Hito 1 en Magallanes, un área que pertenece a territorio chileno, llevada a cabo por el país vecino. Con contundencia, Boric afirmó: “o la sacan ellos o lo sacamos nosotros”.

El mandatario chileno aseguró haber recibido disculpas por parte de la cancillería argentina, pero enfatizó la importancia de la claridad y el respeto en asuntos fronterizos. “Recibimos una disculpa por parte de la cancillería argentina, pero me gustaría manifestarles de manera muy clara que con las fronteras no es algo con lo que se pueda tener ambigüedades y que es un principio básico del respeto entre países, por lo tanto, deben retirar esos paneles solares a la brevedad o lo vamos a hacer nosotros“, declaró Boric.

El Presidente también destacó que el mandatario argentino, Javier Milei, está al tanto de la situación y ha encargado a su ministra de Relaciones Exteriores resolver el asunto.

“Me señaló que se lo iba a mandatar a la ministra de Relaciones Exteriores. Yo me imagino que no vamos a tener problemas al respecto, pero es una señal equívoca, una señal que no nos gusta y, por lo tanto, lo que exigimos es que esto se resuelva en el más breve plazo posible e insisto, si no lo vamos a hacer nosotros“, expresó Boric con firmeza.

Finalmente, el Presidente chileno subrayó la importancia de mantener una excelente relación entre ambos Estados y de evitar cualquier tipo de escalada en las declaraciones.

“Con Argentina tenemos una excelente relación entre Estados y es importante mantener esa relación y no hacer escaladas de declaraciones ni tratar de ponernos creativos respecto a esto. Acá lo que hay que hacer es respetar las fronteras, eso es lo que estamos exigiendo respecto a nuestro territorio como he dicho, o lo sacan ellos o lo sacamos nosotros, a la brevedad“, concluyó Gabriel Boric.

Esta situación ha generado un clima de expectativa sobre los pasos a seguir por parte de ambos países para resolver este incidente fronterizo de manera diplomática y respetuosa.