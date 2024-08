Padre de Dante lleva 76 días caminando: “Le pido a todo el pueblo que nos sigan ayudando por favor, estoy agotado, muy agotado”

Conmovedoras palabras ha plasmado el padre de Dante, Fernando Jara, en la página que ha seguido su difícil travesía por conseguir el dinero necesario para acceder al tratamiento de su pequeño hijo con Distrofia Muscular de Duchenne (DMD).

Llegando a los 76 días de dura caminata por la franja chilena, Jara manifestó extrañar mucho a su hijo y a su familia, además de sentirse agotado. Pese al largo camino al que se ha enfrentado el aguerrido padre caminando desde Arica hasta Cabildo donde ha llegado este domingo 04 de agosto, aún se encuentra muy lejos de alcanzar la meta.

“A veces tratar de mantener una sonrisa por fuera no es lo mismo a como nos sentimos el día a día. Hoy fue un día más, de nuestra lucha… yo desde el día uno que mi hijo nació le prometí que daría todo por el, sin saber nunca lo que iba a estar pasando ahora. Enserio estoy agradecido de mis caminantes del desierto por acompañarme y no dejarme solo… y agradecido de todos ustedes, de todos los que me están acompañando en esta lucha a través de todo Chile. Todos unidos por mi Dante“.

Un pedido de ayuda

Fernando, ha enfrentado el fuerte sol del desierto nortino, los vientos y las lluvias que han aquejado al país en los últimos días…sin rendirse. Por este mismo motivo hace el llamado urgente a que sigan apoyando esta causa.

“Aún estamos muy bajos en la meta, es por eso que le pido a todo el pueblo que nos sigan ayudando, por favor, si estoy agotado, muy agotado. No lo puedo negar, soy humano, soy papá como muchos de ustedes… hoy llamé a mis hijos como lo hago todos los días, durante el día, y mi hija Agustina de 3 años y medio me dice: papá me dejaste solita, por qué no vuelves a casa con nosotros“.

Palabras que rompieron el corazón de un padre que sigue adelante y que mientras antes llegue a la meta, antes podrá entregarle una mejor calidad de vida a Dante y reunirse con su familia.

Cuentas para aportar

El último cómputo entregado fue de $726.037.340, lo que significa que faltan $2.773.962.660 para llegar a la meta de los 35 mil millones de pesos.

“Necesitamos $792.560 personas que nos puedan donar $3.500 para lograr la meta”, señaló Alejandro.