Con el 24% de la meta: Padre de Dante cumple 100 días caminando

Este 28 de agosto, Fernando Jara cumple 100 día caminando a lo largo del territorio nacional para concientizar de la enfermedad que padece su hijo Dante, la Distrofia Muscular de Duchenne, y reunir los fondos necesarios para adquirir el tratamiento que mejorará la calidad de vida de su pequeño, el cual alcanza los $3.500 millones.

A la fecha, pese al gran esfuerzo que ha dejado Fernando en las rutas chilenas, solo se ha alcanzado el 24% de la meta, con un último cómputo de $868.051.289, quedando aún mucho camino que recorrer.

“Cumplo 100 días desde que comencé con esta caminata, dejando mi vida en pausa para poder pedir el apoyo, la ayuda a un país completo, para poder visibilizar la enfermedad y la importancia de todo esto. La he pasado muy mal en estos 100 días, no es nada contado, es algo que he vivido y estoy viviendo… necesito salvarle la vida a mi hijo, necesito entregarle a Dante una mejor calidad de vida, necesito estar de vuelta en casa con mis hijos, pero no puedo detenerme hasta hacer el dinero“, expresó Jara en su cuenta oficial.

Instancia donde destacó que este arduo caminar le ha permitido conocer muchos niños, niñas y familias que se enfrentan a este duro diagnóstico. “He conocido muchos, pero muchos casos en el camino y no quiero que nunca más, ningún papito, ninguna mamita, tenga que vivir por algo así como estoy viviéndolo yo. Que se haga el examen preventivo… para que ningún papito, ninguna mamita tenga que estar contra el tiempo. ¡Vamos Chile, despierta!“, agregó.

¿Cómo ayudar?

Puedes realizar un aporte a la cuentas oficiales publicadas de Fernando Jara:

Imagen: @dante_contra_duchenne, vía Instagram.

Esperanzado, Fernando continúa en esta cruzada de amor hasta conseguir el dinero. “Vamos avanzando pueblo chileno, cada peso suma, es un peso menos que falta para poder ir acercándonos a la meta“.

Próximos destinos

Durante la presente semana, el padre y el grupo que le acompaña esperan recorrer desde Casa Blanca hasta San Antonio, invitando a la comunidad a ser parte y ayudar.

Imagen: @dante_contra_duchenne, vía Instagram.

Finalmente, Jara informó que, si bien en un principio el objetivo principal era llegar hasta Santiago, dado el bajo porcentaje alcanzado aún para llegar a la meta, el camino continuará hacia el sur de Chile.