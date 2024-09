“No merecimos perder”: Gareca sin autocrítica tras dura derrota de Chile contra Bolivia

El seleccionador de la Roja, Ricardo Gareca, se mostró desafiante y sin autocrítica tras la dura derrota de Chile por 1-2 ante Bolivia en el partido correspondiente a la octava fecha de las eliminatorias para el Mundial 2026. El técnico argentino aseguró que, a pesar del dolor por el resultado, no cuestiona el desempeño de su equipo.

En una conferencia de prensa celebrada este martes, Gareca manifestó: “Esta derrota me duele, pero no la forma en que jugamos. Los jugadores dieron todo para ganar y no merecimos perder. La derrota no refleja lo que hicimos en el campo de juego”. Chile había perdido previamente contra Argentina por 3-0, lo que dejó al equipo en una complicada situación en la tabla de posiciones.

Gareca defendió el rendimiento de su equipo, afirmando que “Chile tuvo la iniciativa y buscó por todos lados, pero no se concretaron las oportunidades”. El entrenador también se mostró molesto por las críticas de la prensa chilena, argumentando que tales comentarios no son justos ni para el equipo ni para él.

“Nos duele no haber podido darles a nuestros seguidores la alegría de los tres puntos, que son tan importantes en esta eliminatoria”, añadió el técnico. A pesar de la difícil situación en la tabla, donde Chile se encuentra penúltimo con solo cinco puntos, Gareca mantiene la esperanza de clasificar al Mundial, aunque reconoce que el calendario comprimido es un desafío adicional.

Sobre el controvertido gol de Eduardo Vargas, que se produjo tras la lesión del portero boliviano Carlos Lampe, Gareca comentó que “se puede interpretar como un resbalón” y lamentó la lesión del jugador rival, pero defendió la legalidad del gol.

Gareca concluyó desafiando las críticas y dejando claro que, si bien su objetivo es clasificar a Chile al Mundial, su tarea principal es asegurar que el equipo continúe en una buena posición para futuras competiciones. “Si no me dan los números para clasificar, haré mi trabajo para dejarle a Chile una selección con la que pueda continuar”, afirmó.

Chile, que se encuentra en una situación crítica en las eliminatorias, deberá mejorar su rendimiento en los próximos partidos para mantener vivas sus esperanzas de clasificación al Mundial.