¡Ni una menos!: Día Nacional Contra el Femicidio, un llamado urgente a la acción y la memoria

Este jueves 19 de diciembre, Chile se une en conmemoración del Día Nacional Contra el Femicidio, una fecha para visibilizar y erradicar la violencia de género más extrema. Este día busca recordar a las víctimas, reflexionar sobre las cifras alarmantes y reforzar el compromiso colectivo de eliminar la violencia hacia las mujeres.

Según datos del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), durante el 2024 se registran 41 femicidios consumados. Sin embargo, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres indica que la cifra asciende a 47, ya que esta última también contempla y visibiliza diversas formas de femicidio, incluyendo categorías como el femicidio íntimo, familiar, no íntimo, lesbofemicidio y transfemicidio.

Además, la Red Chilena reconoce manifestaciones como el suicidio femicida, derivado de la violencia machista, y el castigo femicida, donde el agresor busca dañar psíquicamente a una mujer matando a un ser querido.

Estas clasificaciones subrayan que el femicidio no es un hecho aislado, sino una manifestación extrema de una estructura patriarcal. A ello se suman 284 femicidios frustrados, cifras que demandan acciones urgentes para eliiminar este tipo de violencia.

Gracias a la Ley Gabriela, promulgada en 2020, el concepto de femicidio se amplió para incluir asesinatos de mujeres motivados por odio, desprecio o subordinación, como los lesbofemicidios y transfemicidios. Sin embargo, el desafío persiste: garantizar que la justicia sea efectiva y que las instituciones protejan a las mujeres antes de que la violencia alcance su expresión más extrema.

En este contexto, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género compartió un mensaje en sus redes sociales, “En el Día Nacional contra el Femicidio es importante recordar que esta es la expresión más extrema de la violencia hacia las mujeres y que depende de todas y todos erradicarla. […] Acompaña, interviene, interpela y denuncia. Si es violencia, no la hagas viral.”

Cada nombre detrás de estas cifras nos recuerda que no son solo números, sino vidas e historias truncadas por la violencia. El femicidio no solo destruye a quien es víctima directa, sino que deja una estela de dolor en hijos, padres, familiares y amigos que enfrentan las secuelas emocionales de estos crímenes. Este día, el llamado es claro y urgente: no más violencia, no más femicidios.