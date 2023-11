“Dejar una huella sólo es posible cuando se hace en forma colectiva”: Vianney Sierralta, directora de Senadis Antofagasta

Oriunda de la comuna de Calama y antofagastina de corazón. Vianney Sierralta, Directora Servicio Nacional de la Discapacidad en la región de Antofagasta, relata su paso por la lucha en favor de la inclusión y el acceso a la comunicación e información. Además de defender como abogada los derechos de las personas con discapacidad y de las personas sordas.

“En este minuto me encuentro desarrollando mi labor como Directora del Servicio Nacional de la Discapacidad en la Región de Antofagasta; en este trabajo se combinan en un todo muchos aspectos de mi formación profesional y de mi experiencia previa”.

El amor por su familia, los libros y el cine

El dirigir un servicio público es un arduo y demandante trabajo, que podría no dejar espacio para otras actividades, sin embargo, “el entero tiempo en que no estoy en este rol, lo dedico a mi esposo, hijo e hija”, destacando que sus nacimientos corresponden a sus días más felices en su vida.

Y aunque Sierralta reconoce que no le gusta mucho la cocina, le encanta el asado y cree que es un momento especial para compartir en familia. “Mi comida favorita es la que siempre se comparte, que se hace con la gente que se ríe y que convierte ese momento del día en un rato feliz”.

También se considera una gran lectora. “Un hábito de vida, que pase lo que pase, sea cual sea el nivel de carga laboral que tenga, que no abandono nunca es leer. Los libros han sido la puerta a través de la cuál te reinicias con la vida y el mundo, acabo de terminar de leer un libro denso y muy trágico, “Tan poca vida” de Hanya Yanagihara”.

Asimismo, se declara una fan de la serie Juego de Tronos, y su personaje favorito es Tyrion Lanister. Pero lo que más llama a la conexión de Vianney con su familia, es el cine. “El cine me toca de muy cerca, lo vivo de lleno, el cine en mi familia es cosa seria”, confesó, recordando películas como ‘Vivir’ (Living) “basada en el guion original de Akira Kuroshawa, la versión de Reino Unido, me hace mucho sentido porque se relaciona con la vida del funcionario público y cómo un diagnóstico de salud te cambia tu forma de actuar ante el mundo. Otra película que es tan profunda, que debes verla varias veces es ‘Todo, en todas partes, al mismo tiempo'”.

La música como conexión a la cotidianeidad

Si bien Vianney enfatiza en que la música sólo llega a las personas sordas cuando es accesible, su cantante favorito en Lengua de Señas Chilena (LSCh) es Juan Pablo “Ludo” Ibarra. “Es alucinante, puedes encontrar videos de distintos grupos y cantantes con subtítulos en el canal “Todos Juntos Radio” en Youtube”.

Pero sin dudas, una gran arista y música nacional como Violeta Parra, es la indicada para ser el personaje chileno favorito de la abogada. “La Violeta, es todo ese devenir de la vida hecha arte, del seguir cobijando la vida, que la trasciende hasta el día de hoy, aun cuando haya decidido su partida. Ese caminar entre las cosas cotidianas que discurre en una tarde de calor”.

La vista al mar del presente y el futuro de Antofagasta

Para Vianney, todos los días son desafiantes, al momento “en que te levantas y decides qué harás que valga la pena”. Y una forma de conectar con su entorno es mirar la gran costa por su ventana.

“Llegué a Antofagasta (desde Calama) y me he dedicado muy poco a disfrutar la ciudad, pero todas las tardes puedo mirar a través de la ventana hacia el mar; creo que se me viene el tironeo de toda la sangre changa. Estamos arraigados en este mar del norte. Mi lugar favorito son todas esas playas que nos recorren”.

Playas que cada día se descuidan más y generan dudas de los próximos ambientes de nuestra ciudad. “En 100 años más tengo esta preocupación por la ciudad y su entorno, por si el aire nos envenena o si los relaves nos pasarán la cuenta; espero que la tecnología e innovación evolucionen aquí para poder proteger y cuidar a la gente de nuestro territorio”.

Territorio que hoy, desde su vereda, evoluciona en otros ámbitos como la inclusión y derechos de las personas con discapacidad y personas sordas. No sabemos si en 100 años las playas se verán igual como las ve desde su ventana, pero sí tiene claro cómo será su participación para ser una recordada luchadora antofagastina.

“Habemos 8 mil millones de personas en el mundo, todos queremos ser recordados, dejar una marca o una huella sólo es posible hacerlo cuando se hace en forma colectiva, como especie humana, se dice que la IA ahora es capaz de ganarle al ajedrez a un humano solo, pero no a una comunidad de personas humanas que juegan juntas. Yo creo que esa marca la dejas al aprender a vivir conectando con el lugar, con el aquí, con quienes te rodean ahora y con las cosas que estás haciendo en ese momento”.