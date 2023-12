“Ya que estamos de paso, dejemos huellas bonitas”: Camila Cortés Ruiz, la seremi que sueña con una Antofagasta Mejor

En el dinámico panorama de Antofagasta, una figura emerge con claridad, fusionando la determinación de la justicia social con la ternura de la maternidad. Camila Fernanda Cortés Ruiz, Seremi del Trabajo y Previsión Social de la Región de Antofagasta, nos abre las puertas de su mundo, uno en el que el deber público y la familia no solo coexisten, sino que florecen juntos.

“Al llegar a casa, lo primero es disfrutar a mis hijos, Kika y Vicente“, revela Camila con una sonrisa que refleja el amor incondicional de una madre dedicada. “En los momentos de calma, me sumerjo en el mundo de las manualidades, una pasión que me relaja y me permite crear recuerdos con mis seres queridos“. Desde agendas hasta libritos de juegos, cada creación de Camila es un pedazo de su corazón, compartido a través del arte hecho a mano.

Antofagastina hasta la médula, Camila se describe como una verdadera amante de su ciudad. “No cambiaría por nada la vista al mar y los atardeceres desde la puntilla del Balneario“, afirma. Para ella, un regalo a la región sería “más luz, limpieza y espacios turísticos y seguros“, para que todos puedan apreciar la belleza que Antofagasta ofrece.

BATMAN, PANTRUCAS, JAZZ Y MAZAPÁN

Cuando la música suena, la Seremi se pierde en los acordes de jazz de Norah Jones o en los ritmos pop de Tini. Sin embargo, cuando se trata de compartir momentos en familia, “Mazapán” se convierte en la banda sonora de su hogar. Su gusto ecléctico es un reflejo de su capacidad para apreciar la belleza en la diversidad.

En la cocina, aunque las oportunidades para mostrar su talento son esporádicas, su sazón es indiscutible. “Las pantrucas de mi mamá, las guatitas a la jardinera y la comida peruana son mis platos favoritos“, comparte, demostrando que la gastronomía es otra de las muchas formas en que conecta con sus raíces y su familia.

El cine también ofrece un escape y una fuente de inspiración. “Mis películas favoritas son ‘Tienes un e-mail’ y la trilogía de Batman de Christopher Nolan“, dice Camila. Estas obras cinematográficas, con su mezcla de romance, acción y suspense, reflejan la complejidad y la profundidad de sus propios gustos y perspectivas.

Camila encuentra inspiración diaria en sus hijos, “peculiares e inteligentes“, quienes la motivan a dar lo mejor de sí misma.

Si tuviera que elegir un personaje de la historia de Chile que más le guste o represente. ¿Quién sería?

Arturo Prat es sin duda uno de los personajes que más me gusta de la historia de Chile. Fue Valiente, un David peleando con Goliat, su hazaña no significó la victoria inmediata de Chile y además le costó la vida, sin embargo, inspiró la fuerza suficiente para terminar ganando la guerra. Y así es un poco la vida, puede que a veces creamos que nuestras acciones son pequeñas y no significarán un gran impacto, sin embargo, cada cosa que hacemos impacta y de nosotros depende que el impacto sea positivo.

¿Cuáles son los aspectos más destacados de la gestión del gobierno en nuestra región y qué ámbitos deben mejorar?

Son muchísimas las gestiones que el Gobierno ha realizado en la Región, por ejemplo, sólo desde el Ministerio del Trabajo se han presentado 16 modificaciones legales que han permitido reducir la jornada laboral, aumentar el sueldo mínimo, sancionar el acoso laboral, conciliar el trabajo con la vida familiar y personal, mejorar el seguro de cesantía, sólo por dar ejemplos, sin embargo, entre todos los actores de Gobierno debemos mejorar las estrategias de comunicación de estas buenas noticias de tal manera que no sean opacadas por la agenda de los medios y llegue la información a la ciudadanía.

¿Qué aspectos de la política mejoraría en nuestra región y el país?

Mejoraría el diálogo. Todos los actores políticos de la Región, oficialistas, de oposición e independientes, queremos lo mismo, esto es, un mejor vivir de nuestros vecinos, pero todos trabajamos desde nuestros sectores, quizás repitiendo labores o no escuchando las ideas innovadoras del que está en la vereda del frente. Si todos trabajáramos unidos, dejando de lado las diferencias ideológicas, sin duda los avances que esperamos para el bienestar de la ciudadanía llegarían más rápido.

Bajo su gestión, el Gobierno ha presentado importantes modificaciones legales que han impactado positivamente en la vida laboral de la región. No obstante, Camila ve la necesidad de mejorar la comunicación de estas iniciativas para que los logros no se pierdan en el ciclo de noticias y lleguen a quienes más los necesitan.

DE CARA AL FUTURO

Si pudiera mirar hacia el futuro, Camila desea encontrar un Antofagasta que sea un modelo de desarrollo, orden y oportunidades para todos sus habitantes. “Ya que estamos de paso, dejemos huellas bonitas“, cita, esperando ser recordada por haber contribuido a la mejora de la calidad de vida de las personas que ha tocado a través de su trabajo.

La semblanza de Camila Cortés Ruiz es la de una mujer que equilibra la vida personal con las demandas de un cargo público, todo mientras aspira a construir un futuro más brillante para su ciudad y su gente. En cada palabra y acción, Camila personifica la dedicación, la compasión y el compromiso incansable hacia el progreso laboral y el bienestar social en Antofagasta.