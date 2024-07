Busca la Triple Corona: Nadador de Antofagasta logró por segunda vez la Corona Mundial tras nadar 35KM mar abierto en EEUU

El pasado viernes 19 de julio, el nadador antofagastino Sebastián González, consiguió por segunda vez la corona mundial, tras nadar por 35 kilómetros desde la Isla Santa Catalina hasta Palos Verdes Cove, en la costa de Los Ángeles, Estados Unidos.

Obtuvo un tiempo de 10 horas, 11 minutos y 10 segundos, en medio de las condiciones marítimas y dificultades que presentó su largo recorrido.

Además, asegura que su triunfo no termina ahí, y buscará ser el primer varón chileno en ganar la triple corona, en el próximo desafío mundial del 2025.

En conversación exclusiva con el equipo de Diario Antofagasta, Sebastián se definió como un apasionado de la natación, los mares internacionales y de representar a Chile y Antofagasta alrededor del mundo.

Pero el camino no fue fácil, González relata que su travesía comienza en el año 2019, tras lograr su primera maratón acuática. “Nadé desde Juan López hasta el Balneario Municipal. Desde ahí comencé con la travesía de mares abiertos, maratones con más de 15 kilómetros, y en pandemia surgió la idea de hacer la triple corona. Desde que tuve en mente, soñaba con conseguir este reconocimiento mundial para Chile”.

Sus primeros pasos para llegar a la primera corona, comenzaron en el año 2021, sin embargo no fue hasta el 2023 que su equipo logró reunir el financiamiento de diversas empresas nacionales para participar en dichas maratones, en nombre del país.

¿Cómo inició esta Trilogía de Coronas y cómo fue tu experiencia en esta segunda etapa?

“Recién el año 2023 logré concretar con éxito la primera etapa del nado, que fue alrededor de Manhattan, en un recorrido de 48 kilómetros, donde estuve 7 horas con 15 minutos”, detalló.

Sebastián González tras finalizar los 35 kilómetros de la segunda Corona Mundial en EEUU.

“Este año concreté con éxito la segunda etapa, que era nadar desde la Isla Santa Catalina hasta las costas de Los Ángeles, en un recorrido de 35 kilómetros. En línea recta eran 32 kilómetros pero por temas meteorológicos y sus condiciones fueron 35.

Estos 35km los logré nadar en 10 horas con 11 minutos, así que bien. Estoy contento, feliz de haberlo logrado, fue un nado que disfruté harto, fue mi primera vez haciendo una maratón acuática de noche, cosa que al principio me tenía bien nervioso, en el camino hacia la isla y dos días previos al nado igual estaba bien ansioso y nervioso pero una vez que entré al agua, se me pasó todo y lo estaba disfrutando mucho“.

¿Cómo enfrentaste las dificultades nocturnas y de temperatura en tu recorrido?

Sebastián González en medio de su recorrido por las costas de Los Ángeles, acompañado de kayakista.

“A eso de las 8 horas y media de estar nadando, recién comencé con algunos dolores, pero justo a los pocos minutos, alrededor de una hora después, el agua bajó la temperatura y yo mismo me mentalizaba que con el agua helada me iba a disminuir los dolores y así fue, me disminuyeron lo dolores, hasta que llegamos a la costa y logramos finalizar este nado con éxito”.

¿Cómo fue tu preparación y cuánto tiempo dedicaste a tus entrenamientos para finalmente nadar por las costas de Los Ángeles?

“Mi preparación consiste en nadar de lunes a sábado. Parto a la cinco de la mañana en la piscina la Corporación Municipal de Deportes y Recreación (CMDR) de Antofagasta. Entro al agua a las 6 de la mañana y salgo a las 9 de la mañana, nado por tres horas. Luego en la tarde, desde las 3 y media hasta las 4 y media tengo gimnasio, con mi preparador físico, que es parte del cuerpo técnico del Club Antofagasta Swimming. Luego de 5 a 7 de la tarde tengo otras dos horas de nado en la piscina olímpica. Así entreno de lunes a viernes y el día sábado tenemos solamente dos horas de nado en la piscina del Colegio Antofagasta”.

Con toda esa preparación, ¿Cuáles son tus próximos desafíos en cuanto a la natación?

“Ahora se viene en el 2025, la tercera etapa de la triple corona que es cruzar el canal de la mancha, que consiste en nadar desde Inglaterra a Francia, donde el tramo más corto son 33 kilómetros, y todo eso depende de cómo estén las condiciones climáticas del día, se puede alargar un poco más, pero la distancia mínima son 33 kilómetros.

Estamos buscando ser el primer varón chileno en recibir este reconocimiento mundial y qué mejor que un antofagastino sea el primer nadador de maratón acuático acá en Chile, en conseguirlo.

Sebastián junto a su equipo: Andrea varas, Catalina Núñez, Germán Fritz, André mellado. Los kayakistas que acompañan durante el nado. Además de dos jueces del nado.

Además, se me viene cruzar el Estrecho de Gibraltar, que estoy en lista de espera, así que es muy muy probable que me toque nadar el año 2025. Eso es lo que se me viene por ahora. También tenemos en mente junto a mi entrenador Juan Carlos Morat, hacer la vuelta a Rapa Nui, pero eso ya es finalizando la triple corona.

Con todos esos desafíos por venir, ¿Crees que Antofagasta apoya a los deportistas que representan al país?

“Antofagasta tiene varios deportistas que representan al país. Sí, capaz hace falta más apoyo en difundirlos y visibilizarlos, porque son varios los deportistas que hay, que representan a Chile. Si bien hay algunos que les falta apoyo financiero, aun así hay. Se hace la invitación a empresas a que apoyen al deporte.

Así que bueno, le hago llamado a que me sigan apoyando a través de mis redes sociales, que en eso me ayudarían demasiado para llamar la atención de más empresas. Que me sigan, que sigan mis travesías, me ayudaría demasiado para conseguir auspicio”.