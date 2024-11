“Karate, coraje y poder femenino”: Amei Collao, campeona y entrenadora de karate en Antofagasta

Karate, fuerza y ​​disciplina. Amei Collao, karateka antofagastina, dedica su vida a una de las disciplinas más exigentes del mundo: el karate Kyokushin. Inspirada desde pequeña por su padre, ha representado a Chile en competencias internacionales, logrando hitos históricos como liderar la primera delegación femenina en un torneo mundial. Además, como entrenadora, se ha convertido en un ejemplo de empoderamiento y dedicación para las nuevas generaciones.

Un inicio marcado por la familia y la autodisciplina

Amei comenzó su recorrido en el karate a los cuatro años, inspirado por su padre. “Mi mayor inspiración siempre ha sido mi papá, que lleva mucho tiempo en esto y, desde que tengo memoria, es cinturón negro. Más que nada, me lo enseñó como una forma de defensa personal porque, como soy mujer, él sabía que las Mujeres, lamentablemente, estamos expuestas a muchas más cosas, mucho más peligro. Él siempre quiso que yo supiera defenderme Con el tiempo, me fui encantando con esta disciplina, y ya desde los 13 años más o menos empecé a competir de manera. internacional, y de ahí ya no he parado”.

El estilo que practica, el karate Kyokushin, se distingue por ser uno de los más exigentes en el mundo. “Es un estilo de karate de contacto y uno de los más fuertes que existen en el mundo. Nosotros competimos los adultos sin protección, y la idea es ganar los combates por nocaut. Si no hay un nocaut, obviamente ahí los jueces toman la decisión, pero es un estilo bastante fuerte”.

Karate y empoderamiento femenino

En mayo de este año, Amei se enfrentó a uno de sus mayores desafíos al liderar una delegación chilena exclusivamente femenina en un torneo mundial. “Por primera vez, una delegación solo femenina viajó a representar a Chile en un torneo mundial. Llevamos competidoras desde los 6 años hasta categorías avanzadas senior, y la verdad es que las chicas superaron las expectativas. Ninguna volvió sin un trofeo, todas subieron al podio llevando la bandera de Chile y representando el poder femenino”.

Este logro no solo marcó un hito, sino que también destacó el avance del karate como un espacio igualitario. “Cuando era pequeña, no era muy bien visto que las mujeres practicaran este deporte. Pero claramente ya estamos en unos tiempos y las generaciones ya no tienen ese prejuicio ni esa mentalidad de que el karate es un deporte solo para hombres”.

Más allá de la competencia

Además de su carrera como competidora, Amei dedica gran parte de su tiempo a formar nuevas generaciones. “Yo me dedico al karate 24/7. Entrenamos de lunes a domingo, la verdad es que no tenemos descanso. Aparte, también trabajo con niños y hago clases, así que mi vida es 100% karate”.

Sus entrenamientos están cuidadosamente planificados por su padre, quien además es su entrenador. “Todo de la mano de tener un buen instructor, un buen entrenador, que en este caso es mi papá, que es shihan. Él siempre se encarga de que los entrenamientos estén bien distribuidos, de estar actualizándose y de tener también un entrenamiento físico de Hay días en que entrenamos pesas, otros que hacemos solo físico, técnico o táctico. Eso siempre nos ha dado resultado y nos va bien”.

Para Amei, el karate no solo se trata de combates, sino de valores. “El legado en verdad son los valores que nosotros entregamos en el dojo: coraje, lealtad y respeto. Hay que tener coraje para enfrentar la vida, para enfrentar los combates, así como uno enfrenta en la escuela, en el trabajo, en la universidad(…) hacia los amigos, las parejas, la familia, y sobre todo hacia uno mismo, que creo yo que es una de las cosas más importantes en lo que nosotros. Hacemos Ser leal al dojo, a tus compañeros. y, por supuesto, a ti mismo”.

El futuro del karate femenino

Uno de los hitos que se avecinan es el Torneo Nacional Femenino, que en 2024 se convertirá en un evento internacional. “Ya tenemos países confirmados como México, Colombia, Panamá y Canadá. Pero necesitamos apoyo, auspiciadores y patrocinadores. Hago un llamado a las autoridades, tanto de Antofagasta como de todo Chile, para que nos ayuden a conseguir los recursos necesarios. Esto permitirá que Las chicas podrán lucirse y aprovechar esta gran oportunidad”.

Amei también reflexiona sobre el rol del deporte en Antofagasta. “De todo corazón, me encantaría que Antofagasta apoye mucho más el deporte, el arte y la cultura. Sobre todo, que se apoye al deportista en el proceso, cuando se está sacrificando para llegar a su meta, no solo cuando ya logra el podio (…) Creo que eso es lo que falta”.

Un mensaje para las nuevas generaciones.

Con una voz de inspiración, Amei anima a las mujeres, niñas y jóvenes a sumarse al karate. “Yo creo que para las nuevas generaciones, sobre todo para las chicas, para las mujeres que de verdad se están tomando el Kyokushinkai en el karate, y yo creo que quizás también todos los deportes. Creo que cada vez hay mujeres más talentosas, que la verdad siempre han estado, siempre han existido, pero creo que ahora, hoy en día, estamos en unos tiempos en que se les ha dado mucho más espacio y visibilidad, y creo que eso también es súper importante”.

Asimismo agregó: “A las chicas, mujeres, niños, jóvenes, adultos que les llama la atención este deporte, de verdad, yo siempre lo digo, se los recomiendo un montón, porque no solo les va a servir. No es solo algo en lo que van a aprender a defenderse, a golpear, a recibir golpes también, sino que van a mejorar su condición física. También se trabaja el espíritu, la mente, la fuerza mental, que también es súper importante para todo ámbito. Así que de verdad se los recomiendo un montón. Es una disciplina muy bonita, y todos los dojos tienen un ambiente muy familiar, muy bonito y lleno de paz. Así que de verdad se los recomiendo un montón y, por supuesto, que mi dojo también se los recomiendo. Creo que es uno de los lugares más bonitos que hay en la ciudad y en Chile”.