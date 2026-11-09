Emiten aviso por probables tormentas eléctricas y precipitaciones en la cordillera de El Loa, Antofagasta y Taltal

La Dirección Regional del SENAPRED, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, declaró una Alerta Temprana Preventiva por probables tormentas eléctricas para la provincia de El Loa y las comunas de Antofagasta y Taltal.

La medida se fundamenta en el último alertamiento meteorológico emitido por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el cual pronostica el desarrollo de este fenómeno preferentemente durante la tarde y noche, acompañado de precipitaciones aisladas en la zona cordillerana de la región.

Desde el organismo técnico detallaron que la declaración de esta alerta constituye un estado de reforzamiento de la vigilancia, permitiendo un monitoreo riguroso de las condiciones de riesgo y las vulnerabilidades asociadas a la amenaza.

Asimismo, este decreto activa y coordina al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) con el propósito de garantizar una actuación oportuna frente a cualquier eventual situación de emergencia que pueda derivar del evento climático.

Ante este escenario, SENAPRED emitió una serie de recomendaciones para resguardar a la comunidad, instando a evitar la proximidad con estructuras metálicas y líneas de servicios, así como a abstenerse de utilizar equipos de comunicación, aparatos GPS y teléfonos durante el transcurso de la tormenta.