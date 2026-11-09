Meteorología

Emiten aviso por probables tormentas eléctricas y precipitaciones en la cordillera de El Loa, Antofagasta y Taltal

En coordinación con la Delegación Presidencial, el organismo de emergencia decretó el monitoreo reforzado para la provincia de El Loa y las comunas de Antofagasta y Taltal, ante el pronóstico de precipitaciones aisladas y actividad eléctrica en la cordillera.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: Menos de min.
Archivo

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

La Dirección Regional del SENAPRED, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, declaró una Alerta Temprana Preventiva por probables tormentas eléctricas para la provincia de El Loa y las comunas de Antofagasta y Taltal.

La medida se fundamenta en el último alertamiento meteorológico emitido por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el cual pronostica el desarrollo de este fenómeno preferentemente durante la tarde y noche, acompañado de precipitaciones aisladas en la zona cordillerana de la región.

Recibir las noticias por WhatsApp

Desde el organismo técnico detallaron que la declaración de esta alerta constituye un estado de reforzamiento de la vigilancia, permitiendo un monitoreo riguroso de las condiciones de riesgo y las vulnerabilidades asociadas a la amenaza.

Asimismo, este decreto activa y coordina al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) con el propósito de garantizar una actuación oportuna frente a cualquier eventual situación de emergencia que pueda derivar del evento climático.

Ante este escenario, SENAPRED emitió una serie de recomendaciones para resguardar a la comunidad, instando a evitar la proximidad con estructuras metálicas y líneas de servicios, así como a abstenerse de utilizar equipos de comunicación, aparatos GPS y teléfonos durante el transcurso de la tormenta.

1 Comentario

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Recibe las noticias en Whatsapp
Artículo anterior
Frustran “salida de banco”: detienen a cuatro sujetos que intentaron robar más de $2,5 millones a conductor en Antofagasta
Artículo siguiente
Ocho detenidos y millonaria incautación: Desarrollan exitosos operativos contra el contrabando de cigarrillos en Antofagasta y Sierra Gorda