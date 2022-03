Calama, Sierra Gorda y Mejillones entre las comunas beneficiadas con el nuevo Programa de Aprendices Comunitarios de Minera Centinela￼

Con una ceremonia online se dio la bienvenida a los nuevos beneficiarios del Programa Aprendices Comunitarios de Minera Centinela, destacando la participación de habitantes de las comunidades de Calama, Sierra Gorda y Mejillones. Los asistentes cursarán un plan de formación de 320 horas para convertirse en operadores/as y mantenedores/as de camiones de alto tonelaje, en una capacitación 100% gratuita.

Mayoría femenina

El gerente de Asuntos Públicos Norte de Antofagasta Minerals, Jorge Araneda, explicó que cada grupo de aprendices ha sido integrado tras un proceso de selección acorde a criterios de diversidad en género, procedencia y experiencia previa. “Dimos la bienvenida a 12 nuevos aprendices para Operación Mina, cuatro mujeres y ocho hombres provenientes de las comunas de Calama, Sierra Gorda y Mejillones, lo cual representa nuestra preocupación por mantener lazos fuertes con los territorios donde operamos. Les deseamos el mayor de los éxitos”, recalcó el ejecutivo.

De esta forma, Minera Centinela suma además otras dos generaciones de aprendices que iniciaron su formación en 2021, con 41 personas formándose para perfil de Operaciones Mina (35 mujeres y 6 hombres), y 14 integrantes más en Mantenimiento Mina (11 mujeres y 3 hombres), quienes junto al nuevo grupo suman en total 67 personas, donde el 75% son mujeres (50).

Comunidades y competencias

En detalle, las y los aspirantes provienen tanto de las localidades de Baquedano y Sierra Gorda, así como de la Comunidad Indígena Chunchuri y el sector Flor de Alfalfa y Verdes Campiñas, en el caso de la comuna de Calama, quienes al finalizar el cronograma de formación, deberán manejar los procedimientos para trabajar con seguridad; indicar capacidades técnicas e interpretar señales; reconocer procesos, equipos y sus funciones; e identificar malas prácticas.

“Esta es una gran oportunidad para mí, porque yo estudié técnico en electricidad y electrónica industrial, y por ser mujer me ha costado un montón encontrar trabajo”, comentó Daniela Rozas, de 27 años, beneficiaria del programa y procedente de la comuna de Sierra Gorda. “Esperé mucho este momento, pero cuando me notificaron que estaba seleccionada fue genial, me encantaría quedarme trabajando. En lo económico influiría mucho en mi vida y en la de mis hijos”, detalló la joven.

La capacitación considera modalidad virtual vía streaming, incluyendo kit digital bajo protocolo sanitario y la realización de evaluaciones en línea, estando a cargo del programa el Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) Finning con apoyo de Vetas de Talento de Fundación Chile, iniciativa con más de 7 años de experiencia asesorando y articulando a empresas en programas de Capital Humano.