Proveedores de María Elena finalizan exitoso programa de formación junto a Minera Antucoya

Con renovadas herramientas y capacidades cuentan doce empresas de María Elena, que finalizaron de manera exitosa su participación en el programa de Desarrollo de Proveedores Comunitarios impulsado por Minera Antucoya, en colaboración con el municipio local.

La iniciativa buscó el fortalecimiento de la formación de los emprendedores locales y generar nuevas y mejores oportunidades de negocio en la comuna, preparándolos para aprovechar oportunidades de licitaciones y negocios en cualquier empresa de la industria minera o de servicios.

Así lo confirmó la experiencia de Aracelli Alfaro, quien hace 32 años administra el Hospedaje ‘Jor’. “Tuvimos un acompañamiento permanente de los mentores de Antucoya, quienes nos enseñaron incluso tecnología, en mi caso, para implementar en el negocio. Con las herramientas que nos dieron, ya estoy viendo muchos resultados. Fue un programa buenísimo”.

Durante las jornadas, las y los participantes fueron capacitados en diversas áreas, como gestión financiera, seguridad, desarrollo estratégico y pitch comercial, entregando junto a ello mentorías a cargo de ejecutivos y supervisores de la Compañía y además, tuvieron la oportunidad de ser los protagonistas de un networking donde presentaron sus servicios a áreas estratégicas de abastecimiento de la operación.

Resultados

Entre los resultados relevantes del programa destacó que el 82% de los proveedores locales logró reformular o fortalecer su propuesta de valor, el 92% aplicó nuevas técnicas de venta, como la negociación y fidelización de clientes y un 91% amplió su red de contactos, mientras que el 73% mejoró su uso de redes sociales con fines comerciales.

La instancia fue agradecida por Yukio Sato, gerente de YSC. “Para mí fue muy gratificante y aproveché al máximo la oportunidad que me brindaron, los cursos y las mentorías. Pese a que tengo años en mi empresa, me faltaba aprender muchas cosas que mi mentor me enseñó. Inicié un buen camino para el día de mañana poder ser grande. De hecho, ya estoy postulando en dos licitaciones”, aseguró.

Al potenciar a los proveedores locales, con la preparación necesaria para ofrecer sus servicios a la industria y ampliar su red de clientes, el programa reafirmó el compromiso de la operación de Antofagasta Minerals con el desarrollo sostenible de la comunidad de María Elena.

Lo anterior fue reforzado por Ivo Fadic, gerente general de Minera Antucoya: “Somos parte de esta comunidad y apoyar a quienes generan empleo y pueden llegar a trabajar colaborativamente con nosotros, es parte de nuestro propósito de desarrollar minería para un futuro mejor”.

El impacto del programa, tanto para los participantes como para el desarrollo sostenible de la localidad fue relevado también por su alcaldesa, Viviana Cuello. “Es una alianza muy gratificante para nuestros proveedores locales, donde el trabajo en estos meses, la colaboración, y todas las herramientas que se les entregaron, estamos seguros que vienen a sumar al desarrollo de nuestra comuna”.

Proceso

El proceso formativo contempló capacitaciones técnicas y comerciales en ocho jornadas, más una sesión práctica de elevator pitch, que les enseñó a los beneficiados a mejorar la presentación de sus empresas y propuestas de valor para futuras oportunidades de negocio. Además, entregó asesorías personalizadas, con apoyo directo y específico a cada proveedor.

Junto a ello fueron entregadas mentorías empresariales de 24 profesionales de Antucoya, quienes compartieron su experiencia y conocimientos durante siete u ocho sesiones por empresa. Otro de los componentes clave fue la red de contactos y networking, que les brindó la oportunidad de vincularse con potenciales nuevos clientes, así como fortalecer el posicionamiento de sus servicios.