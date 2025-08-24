14.6 C
Antofagasta
Domingo 24 de Agosto del 2025 19:50
Facebook Instagram Twitter
Noticia Útil

Corte programado de luz afectará a 165 clientes en el sector norte de Antofagasta este miércoles

La interrupción de suministro abarcará los sectores de Pedro Aguirre Cerda, Juan Pablo II, Licanray y Pérez Canto.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: Menos de min.

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

Con el objetivo de mejorar la calidad del servicio eléctrico en Antofagasta, la Compañía General de Electricidad (CGE) informó que este miércoles 27 de agosto se llevará a cabo una interrupción programada de suministro entre las 09:30 y las 15:30 horas.

La suspensión afectará a 165 clientes de los siguientes sectores: avenida Pedro Aguirre Cerda (entre Río de los Cipreses y Río de los Cipreses), Juan Pablo II, Licanray y avenida Pérez Canto, en el norte de la ciudad.

Desde la empresa recordaron a los usuarios la importancia de desconectar los artefactos eléctricos mientras dure la interrupción, de manera de prevenir inconvenientes una vez restablecido el servicio.

GzHvymlXsAA9PJm
Concurso Público 2025

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
Masiva fiscalización migratoria en María Elena: 11 personas fueron denunciadas
Artículo siguiente
Programa presidencial de José Antonio Kast menciona solo dos veces a la región de Antofagasta
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.