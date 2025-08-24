Corte programado de luz afectará a 165 clientes en el sector norte de Antofagasta este miércoles

Con el objetivo de mejorar la calidad del servicio eléctrico en Antofagasta, la Compañía General de Electricidad (CGE) informó que este miércoles 27 de agosto se llevará a cabo una interrupción programada de suministro entre las 09:30 y las 15:30 horas.

La suspensión afectará a 165 clientes de los siguientes sectores: avenida Pedro Aguirre Cerda (entre Río de los Cipreses y Río de los Cipreses), Juan Pablo II, Licanray y avenida Pérez Canto, en el norte de la ciudad.

Desde la empresa recordaron a los usuarios la importancia de desconectar los artefactos eléctricos mientras dure la interrupción, de manera de prevenir inconvenientes una vez restablecido el servicio.