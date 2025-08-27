Cambio de hora en Chile: cuándo adelantar los relojes para el horario de verano

En pocos días el país vivirá un nuevo ajuste de hora, una medida que cada año divide opiniones entre quienes valoran las tardes más largas y quienes prefieren amanecer con más claridad.

De acuerdo al calendario vigente, la modificación se realizará el sábado 6 de septiembre, cuando los relojes deban adelantarse en 60 minutos. Esto significa que, al llegar la medianoche, en lugar de marcar las 00:00 del domingo, los relojes deberán pasar directamente a la 01:00.

Con este cambio, Chile dejará atrás el horario de invierno (UTC-4) para adoptar el horario de verano (UTC-3), el cual se mantendrá hasta el próximo ajuste en 2026, según lo establecido en el Decreto 224.

Zonas con horarios distintos

No todo el país aplicará el cambio de la misma forma. En Rapa Nui y la isla Salas y Gómez, el ajuste se hará a las 22:00 horas del sábado, quedando de inmediato en las 23:00.

En tanto, las regiones de Magallanes y Aysén continuarán con su horario habitual, ya que mantienen el régimen de horario de verano durante todo el año.

Dónde verificar la hora exacta

La autoridad recuerda que la referencia oficial para realizar el ajuste está disponible en el sitio web Hora Oficial, administrado por la Armada de Chile, que entrega la hora exacta para todo el territorio.