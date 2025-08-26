Formalizan a siete extranjeros por contrabando de 74 mil cajetillas de cigarrillos en Calama

La Fiscalía de Calama formalizó a cinco hombres y dos mujeres por el delito de contrabando aduanero, tras ser sorprendidos con 74.500 cajetillas de cigarrillos avaluadas en aproximadamente 200 millones de pesos.

De acuerdo con los antecedentes, los imputados, todos de nacionalidad extranjera, fueron detectados por personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros, quienes advirtieron la presencia de cinco camionetas que transportaban la carga en sus pick up.

Al percatarse del seguimiento policial, los sujetos intentaron huir e ingresaron a un domicilio, donde finalmente fueron detenidos.

La Fiscalía formalizó a los implicados por contrabando aduanero y, debido a la gravedad del delito, el tribunal decretó su prisión preventiva. En tanto, se fijó un plazo de investigación de 120 días.