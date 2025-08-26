VIDEO | Vecino fue atacado con piedras e increpado: Denuncian preocupante situación en basural del norte de Antofagasta

A través de un video difundido en la página de Instagram @basural.nicolas.tirado, se dio a conocer la compleja situación que se vive en un sector del norte de Antofagasta, donde un extenso basural ha pasado a ser utilizado para distintas actividades sin regulación.

En el registro, el denunciante señala que “es complejo hacer registro de cómo es utilizado este sector de la ciudad, sin embargo, los escasos videos que tenemos dan a entender la gran problemática que se vive en el lugar. Las entradas al basural son los caminos que las empresas de áridos utilizan para el transporte de material en camiones de alto tonelaje, estos pasos o caminos son utilizados para realizar diversas ‘actividades’, en ambas entradas al basural deberían poner garitas de vigilancia por parte de las mismas empresas de áridos o la municipalidad. Al igual que muchas y muchos, conocía el lugar cuando no existía la crisis ambiental que hoy sufre”.

El video también muestra un episodio de violencia, donde el denunciante fue agredido por personas que se encontraban en una camioneta, quienes le lanzaron piedras, lo encararon directamente y descendieron del vehículo para increparlo.

Video

Además, desde la misma cuenta se plantea la interrogante sobre si será necesario implementar un plan de remediación ambiental en la zona, ante la magnitud del problema. Dejando ver la contaminación por quemas, violencia y basurales que crecen de manera desatada en el sector, donde a solo pasos hay una cancha de fútbol, viviendas y una escuela.