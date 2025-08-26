Cierre del Mes del Niño en Antofagasta tendrá juegos, shows y la música de Los Pulentos

La Municipalidad invita a toda la comunidad a participar del gran cierre del mes del niño, que se llevará a cabo este sábado, a partir de las 11:00 horas, en la explanada norte del Estadio Regional.
El alcalde Sacha Razmilic comentó “queremos hacer una invitación este sábado a partir de las 11:00 de la mañana en la explanada norte del Estadio Regional. Vamos a cerrar el Mes del Niño con una actividad muy entretenida con juegos, show, entretención para los niños y sus familias (…) A las 5 de la tarde vamos a tener, ni más ni menos que a “Los Pulentos”, para el cerra el Mes del Niño con mucho cariño de parte del municipio para ustedes”.
Durante toda la jornada habrá juegos, actividades recreativas, presentaciones artísticas y sorpresas para que los más pequeños disfruten junto a sus familias.
El gran atractivo de la tarde será la presentación en vivo de la popular agrupación infantil “Los Pulentos”, a partir de las 17:00 horas.
La entrada es gratuita, por lo que nadie puede quedarse fuera de esta celebración pensada para los niños de la comuna.
Esta serie es un gran éxito del 13 que nunca se olvida. Mi sobrino Gabriel lo veía en sus primeros años cuando el canal tuvo sus reruns de las pocas temporadas que se hicieron. Por suerte la plataforma 13 Go la tiene para sus suscriptores del plan Premium de pago. Sus éxitos inspiran a una generación.