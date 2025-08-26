13.6 C
Antofagasta
Jueves 28 de Agosto del 2025 02:19
Facebook Instagram Twitter
Panoramas

Cierre del Mes del Niño en Antofagasta tendrá juegos, shows y la música de Los Pulentos

La actividad se realizará este sábado desde las 11:00 horas en la explanada norte del Estadio Regional, con entrada gratuita, juegos, presentaciones artísticas y el show estelar de la popular agrupación infantil.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: Menos de min.

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

La Municipalidad invita a toda la comunidad a participar del gran cierre del mes del niño, que se llevará a cabo este sábado, a partir de las 11:00 horas, en la explanada norte del Estadio Regional.

El alcalde Sacha Razmilic comentó “queremos hacer una invitación este sábado a partir de las 11:00 de la mañana en la explanada norte del Estadio Regional. Vamos a cerrar el Mes del Niño con una actividad muy entretenida con juegos, show, entretención para los niños y sus familias (…) A las 5 de la tarde vamos a tener, ni más ni menos que a “Los Pulentos”, para el cerra el Mes del Niño con mucho cariño de parte del municipio para ustedes”.

Durante toda la jornada habrá juegos, actividades recreativas, presentaciones artísticas y sorpresas para que los más pequeños disfruten junto a sus familias.

El gran atractivo de la tarde será la presentación en vivo de la popular agrupación infantil “Los Pulentos”, a partir de las 17:00 horas.

La entrada es gratuita, por lo que nadie puede quedarse fuera de esta celebración pensada para los niños de la comuna.

1 Comentario

  1. Esta serie es un gran éxito del 13 que nunca se olvida. Mi sobrino Gabriel lo veía en sus primeros años cuando el canal tuvo sus reruns de las pocas temporadas que se hicieron. Por suerte la plataforma 13 Go la tiene para sus suscriptores del plan Premium de pago. Sus éxitos inspiran a una generación.

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
Fatal volcamiento en la Ruta 5 Norte cerca de Quillagua deja una mujer fallecida y dos heridos graves
Artículo siguiente
VIDEO | Vecino fue atacado con piedras e increpado: Denuncian preocupante situación en basural del norte de Antofagasta
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.