Cierre del Mes del Niño en Antofagasta tendrá juegos, shows y la música de Los Pulentos

La Municipalidad invita a toda la comunidad a participar del gran cierre del mes del niño, que se llevará a cabo este sábado, a partir de las 11:00 horas, en la explanada norte del Estadio Regional.

El alcalde Sacha Razmilic comentó “queremos hacer una invitación este sábado a partir de las 11:00 de la mañana en la explanada norte del Estadio Regional. Vamos a cerrar el Mes del Niño con una actividad muy entretenida con juegos, show, entretención para los niños y sus familias (…) A las 5 de la tarde vamos a tener, ni más ni menos que a “Los Pulentos”, para el cerra el Mes del Niño con mucho cariño de parte del municipio para ustedes”.

Durante toda la jornada habrá juegos, actividades recreativas, presentaciones artísticas y sorpresas para que los más pequeños disfruten junto a sus familias.

El gran atractivo de la tarde será la presentación en vivo de la popular agrupación infantil “Los Pulentos”, a partir de las 17:00 horas.

La entrada es gratuita, por lo que nadie puede quedarse fuera de esta celebración pensada para los niños de la comuna.