13.6 C
Antofagasta
Jueves 28 de Agosto del 2025 02:19
Facebook Instagram Twitter
La Región

Fatal volcamiento en la Ruta 5 Norte cerca de Quillagua deja una mujer fallecida y dos heridos graves

Una camioneta volcó en la Ruta 5 Norte con cuatro ocupantes a bordo. En el trágico accidente, una mujer de nacionalidad chilena falleció en el lugar, mientras que los otros dos ocupantes fueron trasladados de urgencia al hospital con lesiones de gravedad.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: Menos de min.

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

Un trágico accidente se registró la mañana de este martes 26 de agosto en la Ruta 5 Norte, a la altura del kilómetro 1603, cerca de Quillagua, donde una camioneta que se desplazaba de sur a norte volcó con cuatro ocupantes en su interior.

Según información preliminar, en el lugar falleció una mujer adulta de nacionalidad chilena, mientras que otros dos pasajeros resultaron con lesiones de carácter grave y fueron trasladados de urgencia a recintos asistenciales.

En la emergencia trabajaron equipos de SAMU y Bomberos de Quillagua, además de Carabineros de la Tenencia María Elena. Posteriormente, personal de la SIAT concurrió al sitio del suceso para investigar las causas del volcamiento.

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
SENAPRED declara Alerta Temprana Preventiva por viento en la región de Antofagasta
Artículo siguiente
Cierre del Mes del Niño en Antofagasta tendrá juegos, shows y la música de Los Pulentos
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.