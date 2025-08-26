Fatal volcamiento en la Ruta 5 Norte cerca de Quillagua deja una mujer fallecida y dos heridos graves

Un trágico accidente se registró la mañana de este martes 26 de agosto en la Ruta 5 Norte, a la altura del kilómetro 1603, cerca de Quillagua, donde una camioneta que se desplazaba de sur a norte volcó con cuatro ocupantes en su interior.

Según información preliminar, en el lugar falleció una mujer adulta de nacionalidad chilena, mientras que otros dos pasajeros resultaron con lesiones de carácter grave y fueron trasladados de urgencia a recintos asistenciales.

En la emergencia trabajaron equipos de SAMU y Bomberos de Quillagua, además de Carabineros de la Tenencia María Elena. Posteriormente, personal de la SIAT concurrió al sitio del suceso para investigar las causas del volcamiento.