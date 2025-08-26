SENAPRED declara Alerta Temprana Preventiva por viento en la región de Antofagasta

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) declaró una Alerta Temprana Preventiva por evento de viento en la Provincia de El Loa y en las comunas de Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla. La medida, que rige a partir de este martes, fue tomada en base a un pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) que prevé fuertes ráfagas para los próximos días.

Según la DMC, se espera que el evento de vientos se manifieste el sábado 30 de agosto de 2025, con rachas normales a moderadas y la posibilidad de “viento blanco”. La intensidad del viento se proyecta entre los 60 y 80 km/h, tanto en la Cordillera de la Costa como en la Cordillera.

En atención a este pronóstico, el SENAPRED recomendó a la población asegurar los techos y objetos colgantes en sus viviendas. Además, se aconseja a los conductores tomar precauciones por la posible dificultad de visibilidad, evitar trabajos en altura y tomar resguardos para actividades marítimas, ya que la intensidad del viento podría representar un riesgo para embarcaciones menores y sus tripulantes.