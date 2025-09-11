14.6 C
Corte de luz programado afectará a vecinos del sector norte de Antofagasta este viernes

El corte de suministro eléctrico será este viernes 12 de septiembre entre las 09:30 y 15:30 horas. Revisa el detalle de las calles que se verán afectadas.

A través del canal de clientes, la Compañía General de Electricidad S.A (CGE) informó de un nuevo corte de luz programado que afectará a vecinos del sector norte de Antofagasta este viernes 12 de septiembre.

De acuerdo a lo informado por la empresa, la interrupción del suministro eléctrico, que se extenderá por seis horas, se debe a trabajos de mejoras.

El corte iniciará este lunes a las 09:30 y se extenderá hasta las 15:30 horas, en el sector de Paposo (entre Pasaje Cupo y Pampa Unión), Punta Rieles, Sloman y María Elena.

Se recomienda tomar las medidas necesarias ante la interrupción de suministro y se recuerda desconectar los artefactos eléctricos para evitar daños.

