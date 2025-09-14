“Cotizador de Fiestas Patrias”: SERNAC alerta diferencias de hasta $30 mil en canastas dieciocheras

A días de la celebración de Fiestas Patrias, y con el objetivo de ayudar a las familias a obtener un mejor rendimiento con el presupuesto, el SERNAC lanzó el “Cotizador Fiestas Patrias”, herramienta que permitió establecer diferencias de hasta casi $30 mil en una “Canasta Dieciochera”.

Esta herramienta, disponible en la página web del SERNAC, incluye cerca de 174 mil precios de diversos supermercados y establecimientos comerciales a nivel nacional, con especial énfasis en productos de alta demanda para estas fechas. Respecto al año anterior, se logró recaudar un 12,6% más de precios.

Este cotizador reunió información de 98 productos únicos de un total de 33 cadenas de retail, con presencia en 177 comunas, de 16 regiones del país. Considerando carnes, bebestibles, acompañamientos, ensaladas, postres, empanadas, entre otros productos.

De esta manera, el servicio web permite a las personas cotizar en forma georeferenciada, es decir, en los locales de las comunas en que viven, los mejores precios.

Al respecto, el Director del SERNAC, Andrés Herrera, recalcó que “las carnes y bebidas concentran la mayor parte del presupuesto dieciochero, por lo que comparar precios en estos productos puede significar ahorros importantes para una familia promedio“.

DIFERENCIAS EN CARNES

Al analizar por productos con mayores diferencias, el kilo de longaniza parrillera fue uno de los que presentó la mayor diferencia, cuyo precio más barato fue de $2.933, mientras que el más caro alcanzó los $8.694, esto es, una diferencia de $5.761 o un 196%.

En el caso del kilo de costillar de cerdo, el valor más económico alcanzó los $5.535, y el de mayor precio $11.268. Es decir, una diferencia de $5.733 o un 103%.

Por su parte, el kilo de asado carnicero tuvo un valor mínimo de $6.468 y el más elevado de $11.508. Lo que deja una diferencia de $5.040 o un 78%.

El kilo de pechuga de pollo también registró importantes diferencias. El precio mínimo fue de $4.290, mientras que el más caro alcanzó $7.990. Una diferencia de $3.700 o un 86%.

DIFERENCIAS EN BEBIDAS Y CERVEZAS

En el caso de las bebidas, se detectaron variaciones menores, pero igualmente importantes.

Por ejemplo, la bebida Cola-Cola con azúcar, de 2-3L, más barata se encontró a un precio de $2.490 y a un máximo de $3.990. Esto es, una diferencia de $1.500 (60%)

En el caso de la cerveza nacional, al calcular el precio por litro, la más económica se encontró a un valor de $1.690, mientras que la más cara a $2.890. Significando una diferencia de $1.200 (71%)

CANASTA DIECIOCHERA PARA 4 PERSONAS

En tanto, para elaborar una “Canasta Dieciochera”, el Servicio calculó el costo de carnes y bebidas para una familia de 4 personas, considerando un consumo promedio de 300 gramos de carne por persona.

Productos seleccionados:

● Asado carnicero: 1,2 Kg

● Costillar de cerdo: 1,2 Kg

● Pechuga de pollo: 1,2 Kg

● Longaniza parrillera: 0,7 Kg

● Bebida gaseosa: 4 Litros

● Cerveza: 2 Litros

Al revisar los precios, la opción más económica fue de $28.636, mientras que la alternativa más cara llegó a $58.572. Es decir, una diferencia entre opción más cara y más barata: $29.936.

RECOMENDACIONES

Ante las significativas diferencias detectadas, el SERNAC recomienda:

Para ahorrar en carnes:

● Comparar entre al menos 3 establecimientos: Las diferencias pueden superar los $5.000 por kilo.

● Considerar carnicerías locales: Suelen tener precios hasta 15% más bajos.

● Comprar cortes alternativos: Plateada o punta ganso pueden reemplazar cortes más caros.

● Aprovechar ofertas por volumen: Compras sobre 2 kg suelen tener mejores precios.

Para ahorrar en bebidas:

● Preferir formatos grandes: Envases de 3 litros tienen mejor precio por litro.

● Considerar marcas alternativas: Pueden significar ahorros de 25%.

● Comprar con anticipación: Evitar alzas de última hora.

¡IMPORTANTE!

Asimismo, se entregan algunas recomendaciones para cuidar la economía de las y los consumidores en estas fiestas, como:

• Defina un presupuesto: Las familias deben establecer un monto máximo para evitar endeudamiento excesivo.

• Exija su boleta: Fundamental para hacer valer sus derechos ante cualquier problema.

• Compre con anticipación: Evite aglomeraciones y alzas de última hora en supermercados.

• Refrigere adecuadamente: Mantenga las carnes en condiciones óptimas hasta su consumo.

DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES

El Director del SERNAC, Andrés Herrera, recordó a las y los consumidores que tienen una serie de derechos, los cuales están establecidos en la Ley del Consumidor, principalmente a conocer los precios de los productos. Además de recibir productos de calidad, se respeten los precios informados, que se cumpla lo ofrecido y prometido y que los productos no arriesguen su seguridad.

EL ASADO DEL 18: LA GUÍA DEL PARRILLERO

Adicionalmente al cotizador, y con el objetivo de ayudar al encargado o encargada del “Asado Dieciochero”, elaboró una guía que considera una serie de consejos prácticos para reconocer, comprar y asar la mejor carne en estas celebraciones.

Para acceder al completo detalle de esta guía, se puede hacer directamente a través de la página web del SERNAC donde también se puede encontrar un especial de Fiestas Patrias con mayor información al respecto.