Hombre falleció tras sufrir paro cardiorrespiratorio mientras paseaba con su perro en Antofagasta

Un trágico hecho se registró la tarde de este sábado 13 de septiembre en Antofagasta, luego que un hombre de 53 años falleciera tras sufrir un paro cardiorrespiratorio (PCR) mientras paseaba junto a su perro en un cerro cercano a la Ruta 1 con Jaime Guzmán Errázuriz.

De acuerdo a la información entregada por Bomberos, la Central de Alarmas despachó a las unidades Rx5, Rx2 y RT5 alrededor de las 18:48 horas, tras ser alertados de la emergencia.

Al llegar al lugar, el oficial a cargo confirmó que se trataba de un hombre que estaba en PCR, por lo que se iniciaron maniobras de reanimación en conjunto con personal del SAMU. Sin embargo, pese a los esfuerzos, se informó su deceso en el sitio.

En el procedimiento también trabajó Carabineros, quienes adoptaron el procedimiento correspondiente.