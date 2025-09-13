16.6 C
Antofagasta
Domingo 14 de Septiembre del 2025 20:05
Facebook Instagram Twitter
Concurso Público 2025
Concurso Público 2025
Concurso Público 2025
Concurso Público 2025
Antofagasta

Hombre falleció tras sufrir paro cardiorrespiratorio mientras paseaba con su perro en Antofagasta

El hecho ocurrió la tarde de este sábado 13 de septiembre en el sector de la Ruta 1 con Jaime Guzmán Errázuriz. A pesar de las maniobras de reanimación realizadas en el lugar, se confirmó su fallecimiento.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: Menos de min.

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

Un trágico hecho se registró la tarde de este sábado 13 de septiembre en Antofagasta, luego que un hombre de 53 años falleciera tras sufrir un paro cardiorrespiratorio (PCR) mientras paseaba junto a su perro en un cerro cercano a la Ruta 1 con Jaime Guzmán Errázuriz.

De acuerdo a la información entregada por Bomberos, la Central de Alarmas despachó a las unidades Rx5, Rx2 y RT5 alrededor de las 18:48 horas, tras ser alertados de la emergencia.

Al llegar al lugar, el oficial a cargo confirmó que se trataba de un hombre que estaba en PCR, por lo que se iniciaron maniobras de reanimación en conjunto con personal del SAMU. Sin embargo, pese a los esfuerzos, se informó su deceso en el sitio.

En el procedimiento también trabajó Carabineros, quienes adoptaron el procedimiento correspondiente.

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
¿Quién es el verdadero Padre de la Patria?: La histórica disputa que revive cada septiembre en Chile
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.