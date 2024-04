Municipales en Antofagasta: Un Juego de Tronos sin reinas

Las piezas están dispuestas para las próximas elecciones municipales de Antofagasta y el tablero político del Juego de Tronos local comienza a definirse.

Mientras la derecha cohesiona filas en torno a Sacha Razmilic, descartando así otras posibilidades como la de Rogelia Contreras, el oficialismo recurre a la elección democrática para escoger a su abanderado, donde Camilo Kong, Pablo Iriarte, Fernando San Román, David Martínez, Ignacio Pozo, Gonzalo Dantagnan y Wilson Díaz disputan la nominación.

Por otro lado, el actual alcalde, Jonathan Velásquez, mantiene el suspenso sobre su posible reelección. Con una acusación pendiente que podría truncar sus aspiraciones, su participación en las elecciones está aún en el aire. Lo que resulta claro es que la reelección, de concretarse, sería una apuesta arriesgada y posiblemente efímera.

Más allá de las diferencias políticas, de competencias y estilos de liderazgo entre cada uno de los contendientes, vemos una similitud. Todos son hombres buscando dirigir los destinos de la Perla del Norte. No hay mujeres candidatas en los bloques políticos ni un liderazgo femenino que surja desde la actual administración comunal. Un vacío que resuena con fuerza en los pasillos de la política local, porque da una señal de alerta sobre la representatividad y la igualdad de género en nuestra democracia.

Lo irónico de este escenario no escapa a quienes recuerdan tiempos recientes, cuando las mujeres no solo formaban parte de la política local, sino que la lideraban. Hoy, figuras como Karen Rojo, Paulina Núñez y Catalina Perez, cada una por circunstancias distintas, se han visto desplazadas del primer plano político, al menos en apariencia. Por otro lado, no deja de ser paradójica la ausencia de una candidatura femenina en el bloque oficialista, considerando que representa a un gobierno autodefinido como feminista.

No obstante, a pesar de la hegemonía masculina en las actuales candidaturas, la política es siempre impredecible. La falta de candidaturas femeninas en las coaliciones principales podría abrir una oportunidad para la aparición de candidaturas independientes o de otros sectores aún por definir sus cartas.

Más allá de estas consideraciones, respetamos y valoramos las determinaciones que ha adoptado cada sector político, destacando además que cada uno de los candidatos poseen diferentes fortalezas que enriquecerán el debate público y el proceso electoral. Tenemos un mosaico de habilidades y visiones para una mejor Antofagasta, lo que siempre es un beneficio para la democracia.

A cada candidato en competencia y aquellos que están en proceso, debemos desearle éxito en el desafío que emprenden, con la esperanza puesta en que sus estrategias de campaña se enfoquen en propuestas para mejorar la situación de la ciudad. Antofagasta merece una campaña respetuosa y limpia, con programas claros y proyectos en beneficio de la ciudad, para que no se repitan los lamentables hechos de la última elección, donde una campaña sucia marcada por las ofensas y descalificaciones por internet, propiciaron que las difamaciones contra los candidatos primaran por encima de las propuestas.

Lo hemos mencionado en este diario, Antofagasta necesita ser liderada por una persona preparada, tanto en lo profesional, humano, intelectual, psicológico y valórico, con un programa de trabajo claro, que sea capaz de dialogar con todos los actores, alcanzar acuerdos transversales y poner a la ciudad por encima de cualquier interés, revancha o gustos personales.

Hay diversos problemas en Antofagasta que requieren solución urgente y las ideas, proyectos y programas detallados con soluciones factibles deben ser las protagonistas del actual proceso electoral para no repetir errores de anteriores procesos y permitir enmendar el rumbo de nuestra amada ciudad para enrielarla camino hacia el progreso en el futuro.

Que esta nueva temporada del juego de tronos local, sin reinas por ahora, se enfoque en las necesidades y sueños de toda la comunidad para que sea la democracia la que triunfe, coronando no solo a un líder legítimo (o lideresa), sino que iniciando el camino a una mejor ciudad en el futuro.