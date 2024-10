El peligro de las drogas

Señor Director:

Quisiera presentar mi punto de vista sobre un desafortunado tema que está sucediendo diariamente entre nosotros en la ciudad de Antofagasta, que es el consumo de drogas.

Yo, estando en 1° medio, me he encontrado que en esta etapa es cuando las personas toman más malas decisiones y consumen sustancias ilícitas, pero en algunos casos de forma excesiva, lo que incluso puede ser dañino para las personas.

Desde mi punto personal, me he encontrado con varios niños de diversas edades, desde algunos de 13 hasta los 17 o 18, que han estado consumiendo desde cigarros a marihuana. Por lo menos a mí me han tratado de vender, lo que, siendo de 1° medio, estaría afectando drásticamente mi futuro. Considero que, teniendo estos alrededores en mi área de estudio, puede ser un factor determinante para mí y para los demás niños de 1° medio.

En conclusión, las directivas de los liceos deben empezar a moverse para llegar a la solución más factible para que esto no afecte a sus niños a futuro, y al igual que ellos vean por su futuro y no acepten las cosas ilícitas cuando se las ofrezcan.

Hago envío de mi carta al director, y agradezco de antemano la recepción de mi carta.

Hasta pronto,

Matías Huerta

Estudiante Liceo La Portada, Antofagasta.

