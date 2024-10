Mixio Becerra el luchador de Antofagasta que representará a la región en el “Open Fight Latam 2024”

Mixio Becerra, profesor de Jiu-Jitsu brasileño, Artes Marciales Mixtas, y luchador profesional, se prepara para representar a Antofagasta este domingo 6 de octubre en el Open Fight Latam, uno de los torneos más prestigiosos de Sudamérica. Con más de una década de experiencia en artes marciales y siete años como director de la academia Northside Fight Club, Becerra ha formado a numerosos luchadores que compiten a nivel nacional e internacional. En esta entrevista, comparte detalles sobre su preparación, el desafío de equilibrar su rol como luchador y entrenador, y su pasión por el deporte.

Preparación para el Open Fight Latam

“Me siento muy bien, es una responsabilidad grande. Aunque nací en Pedro de Valdivia, me crié en Antofagasta, así que representar a la ciudad siempre ha sido un orgullo. Aquí no es común que los deportistas tengan la oportunidad de competir a nivel internacional, y eso me pone presión, pero también me motiva mucho”, comenta Becerra. Su rival, ‘El Rino Ramos’, es un especialista en kickboxing, lo que lo ha llevado a trabajar una estrategia precisa durante su largo campamento de seis meses, entrenando entre dos y tres veces al día.

Equilibrando roles: luchador, profesor y padre

Mixio Becerra no solo es luchador, también es padre y entrenador de su academia, donde imparte clases a jóvenes y adultos. “No es fácil, pero todo es cuestión de organización. Trato de coordinar mis tiempos de la mejor manera, siempre asegurándome de entrenar dos veces al día. Además, cuido mucho mi alimentación, que es clave para rendir bien en la pelea”.

El impacto de la academia Northside Fight Club

La academia Northside Fight Club ha sido una herramienta social importante en Antofagasta, ayudando a jóvenes a alejarse de situaciones difíciles como las drogas o problemas familiares. “Entrenamos a personas de todas las edades, desde los 12 hasta los 60 años. Creo que el éxito de nuestra academia se debe al amor que tenemos por lo que hacemos. Estoy enamorado de este deporte y eso se refleja en los resultados de mis alumnos”, asegura Becerra.

Un mensaje para los jóvenes

“Les diría que se acerquen y prueben. El Jiu-Jitsu y las MMA son herramientas poderosas que ayudan no solo a mejorar físicamente, sino también mental y emocionalmente. Muchos jóvenes tienen talento y ni siquiera lo saben. Yo los invito a sumarse a este deporte, que es sano, disciplinado y puede cambiar vidas. Lo digo por experiencia propia”.

Próxima pelea y transmisión

Este domingo 06 de octubre, Mixio Becerra representará a Antofagasta en el Open Fight Latam, enfrentándose a luchadores de todo Sudamérica para dejar en alto el nombre de la región. El combate se podrá ver por el canal de Open Fight Latam en Instagram, donde compartirán un enlace para la transmisión en vivo.