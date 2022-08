Por la seguridad en la región de Antofagasta, con responsabilidad

Hace algunos días le han quitado cobardemente la vida a un joven Antofagastino, se desconoce el móvil del delito. Presuntamente habría sido cometido por ciudadanos extranjeros en situación de calle. Las policías, diligentemente ya han dado con el paradero de algunos sospechosos que se mantienen en calidad de imputados. Esta terrible situación ha producido diversas reacciones: ha impulsado, naturalmente y con razón, a los familiares y deudos a manifestarse en contra de la delincuencia, en una manifestación que en principio fue pacífica; una velatón, pero que prontamente adquirió otros ribetes en expresión de la legítima impotencia de los familiares.

Nadie quiere, ni nadie puede desear que estos hechos sigan ocurriendo, a la autoridad corresponde ponerse a disposición de la familia, perseguir con todo el rigor de la ley a los responsables, coordinar eficientemente a las policías para actuar con la rapidez y profesionalismo que exige la tarea, y, finalmente, restablecer el imperio del Derecho a través de los medios legales que existen, ocupando las competencias y facultades que nos otorga la ley; responsablemente, con apego irrestricto y respeto a los Derecho Humanos.

Es imperioso, en estas épocas difíciles, ante hechos tan terribles como el reseñado, actuar con responsabilidad y no con populismo, especialmente las autoridades, pues de no hacerlo, se corre el riesgo cierto de promover la justicia por mano propia, el ojo por ojo, el caos institucional y la corrosión irreversible del Estado de Derecho. Ante esta amenaza, debemos relevar el Estado de Derecho, haciéndolo funcionar para resguardar la seguridad de la población. Todos debemos hacerlo, todos debemos poner nuestras competencias al servicio de la familia y no buscar una salida simple, para la galería, de esta trágica situación que esconde un problema de fondo, el problema de la delincuencia, el problema de la inseguridad.

El presidente Gabriel Boric Font, y su representante en la región, Karen Behrens Navarrete, han decidido por la responsabilidad; con acciones concretas, tanto en lo inmediato, para responder a la familia, así como también en los desafíos de mediano plazo, los cuales no empezaron con éste lamentable evento, si no que vienen trazados desde el primer día de nuestra administración.

A modo de ejemplo, valga señalar algunos de los esfuerzos de la Subsecretaría de prevención del delito y el Ministerio del interior y seguridad pública: 1) Red Nacional de Seguridad Pública -Con presencia de Alcaldes y apoyo para actualizar planes comunales de seguridad, ejecución y financiamiento de iniciativas de prevención del delito levantadas por municipios. 2) Concejo Regional de Seguridad Pública, Ley 20.150 – Con presencia de Alcaldes, Delegados Presidenciales, Gobernador Regional, Policías, Ministerio Público,

Defensoría, Gendarmería, Poder Judicial y Servicios pertinentes, en el cual se elabora el Plan Regional de Seguridad Pública. 3) STOP. Sistema Táctico de Operaciones Policiales, que permite focalizar las tecnologías y recursos de las policías en delitos contra las personas y la propiedad. 4) Consejo de Seguridad contra el crimen organizado y la trata de personas, entre otros.

Nadie puede quedar indiferente, ni ser indolente ante esta tragedia, el llamado es a actuar con responsabilidad, decididamente, todos contra la delincuencia.