¡Basta de experimentación animal!: Rescatan a 4 mil perros Beagles que eran vendidos para pruebas de laboratorio

Cerca de 4 mil perros de raza Beagle fueron rescatados desde una instalación de Envigo en Cumberland, Virginia, donde eran criados para ser posteriormente vendidos a laboratorios que los utilizarían para pruebas farmacológicas.

La experimentación animal es una de las tantas prácticas crueles a las que se ven sometidos animales a lo largo del mundo, que son utilizados para pruebas cosméticas, de medicamentos, cigarros, etc., pasando una vida en confinamiento y sufriendo las consecuencias de tales experimentos, cuidados deplorables y malos tratos. Una de las especies caninas que más se ve en los laboratorios son los “Beagles”, dadas sus características de temperamento dócil y buen comportamiento.

Siendo un verdadero milagro el rescate de tantos animalitos que hoy buscan un nuevo hogar, lo que no será una tarea fácil. “Es difícil articular lo conmovedor que fue presenciar este momento verdaderamente histórico en la protección animal. Nuestro equipo de rescate de animales estaba listo para este desafío, porque esto es lo que somos“, expresó Kitty Block de Humane Society of the US.

Un trabajo que le tomará a la organización sin fines de lucro unos 60 días para lograr sacar y reubicar a los miles de Beagles de distintas edades, lo que impulsó una campaña de recaudación de fondos. A la fecha, varios grupos de canes han logrado llegar a centros de cuidados y rehabilitación, siendo el primer caso para comenzar sus nuevas vidas.