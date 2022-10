Seguridad pública: ¿Qué estamos haciendo?

Es importante no tener una mirada simplista ante el fenómeno de la violencia, éste responde a un abandono permanente del Estado y su constante ausencia en barrios que debieran ser prioritarios al abordar esta problemática. Así como también es fundamental abordarla desde el punto de vista preventivo y no sólo reactivo. Ya que este problema no es nuevo, ¿qué hará el Gobierno?